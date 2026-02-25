Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

Ella es Nahomi Elizabeth, de 22 años. Formaba parte de la operación que derivó en la muerte de El Mencho. Falleció cumpliendo con su deber (redes)

Fueron 25 los miembros de la Guardia Nacional que perdieron la vida el pasado 22 de febrero del 2026 en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo que tuvo como objetivo capturar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el capo más buscado de México. La misión derivó también en la muerte del narcotraficante.

Nahomi Elizabeth, la joven de tan sólo 22 años que murió en el cumplimiento de su deber, es la única mujer que formaba parte del escuadrón que logró la caída del criminal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Era originaria de Zacatecas, específicamente del municipio de Guadalupe.

Condolencias y memoria: clubes, universidades y comunidad lamentan la pérdida

Mineras Zacatecas, equipo donde Nahomi jugaba basquetbol, se despidió de ella tras morir en misión contra El Mencho (Redes de Mineras Zacatecas)

La Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), entidad en la que la joven estudió, la despidió públicamente: “Con valentía, honor y amor por su país cumplió su deber sirviendo y protegiendo a su gente”. La universidad acompañó el luto de la familia y pidió solidaridad en este momento de crisis.

El homenaje a Nahomi Elizabeth Martínez traspasó el ámbito académico: el Club Mineras de Zacatecas, donde la joven jugó básquetbol, difundió en redes sociales un mensaje que destaca su “vocación y entrega” y la define como “ejemplo de fortaleza y servicio”. El equipo expresó además su acompañamiento a Nelsy Martínez, también jugadora de Mineras y hermana de la fallecida, así como a toda su familia, reconociendo “la irreparable pérdida”.

El secretario de seguridad Omar García Harfuch hizo pública su valoración sobre la intervención en Tapalpa, Jalisco, y ofreció su reconocimiento explícito a los elementos que participaron en la acción para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Subrayó “la valentía, profesionalismo y lealtad” de quienes integraban el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y el personal de Operaciones Especiales de la Defensa Nacional.

Los datos difundidos por las autoridades reportan 25 miembros de la Guardia Nacional muertos únicamente en esa acción. Asimismo, las fuerzas de seguridad contabilizaron 30 delincuentes abatidos.

SCJN se une a las condolencias por Nahomi y los demás valientes militares

Hugo Aguilar y el resto de la corte lamentaron la muerte de los 25 elementos de la Guardia Nacional (Archivo)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicó un minuto de silencio este 24 de febrero en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos durante el operativo realizado en la sierra de Tapalpa, Jalisco, contra Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La decisión del máximo tribunal mexicano marca una de las muestras de reconocimiento institucional al costo humano que implicó el despliegue, mientras las investigaciones y operaciones contra el crimen organizado siguen en el centro de la agenda nacional.

El homenaje, encabezado por el presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz, se realizó al inicio de la sesión ordinaria del pleno. Aguilar Ortiz propuso el tributo diciendo:

“Quiero proponer a todos que, en este día, podamos hacer un minuto de silencio en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en los últimos acontecimientos de nuestro país”.

Tras su pronunciamiento, los ministros y asistentes se pusieron de pie como señal de respeto. La Sedena, por su parte, reiteró en un comunicado el respaldo y acompañamiento institucional a las familias de los militares.