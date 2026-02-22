Abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Así se reparte el control del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

Reportaron la muerete del ,máximo líder narco de México, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho tras operativos en Tatalpa, Jalisco.

Ante la magnitud de los hechos, Pablo Lemus instruyó la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno. Además, se activó el código rojo en toda la entidad, medida que busca reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil. El gobernador subrayó que el operativo de seguridad se mantiene coordinado y que el objetivo principal es restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

En su mensaje a la ciudadanía, Lemus solicitó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por las áreas donde se mantienen los bloqueos. “Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”, puntualizó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

El despliegue federal en Tapalpa responde a las estrategias de seguridad implementadas en la región para combatir la presencia de grupos delictivos. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del operativo, aunque han reiterado el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en el estado. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado con información sobre los resultados de la intervención y la situación en las carreteras.

Información en desarollo...