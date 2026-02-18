México

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

El exmandatario estatal permanecerá en prisión preventiva, lo que da un revés a su liberación en abril

Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO
Foto: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 5 millones de pesos.

Durante la continuación de la audiencia de imputación, realizada este martes 17 de febrero desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el juez de control decidió vincular a proceso al exmandatario estatal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 38 datos de prueba en su contra.

Dichas acusaciones refieren que Duarte presuntamente desvió recursos federales en 2012 que estaban destinados a programas sociales para niñas, niños y personas de la tercera edad, los cuales contemplaban en un inicio 10 millones de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía detalló que solo 5 millones de pesos fueron destinados al programa social, mientras que el restante se transfirió a recursos del gobierno del estado, cuando debían ser devueltos a la Tesorería de la Federación.

Duarte sería liberado en abril

Jueces beneficiaron el caso del
Jueces beneficiaron el caso del exgobernador Crédito: Cuartoscuro

Con esta vinculación a proceso, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que Javier Duarte permanezca en prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria.

Dicha resolución implica que Duarte permanecerá detenido en el Reclusorio Norte, al menos, durante los próximos seis meses, por lo que su libertad tras finalizar el proceso que enfrentaba por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero se ve afectada.

Y es que el exgobernador de Veracruz buscaba su libertad anticipada desde finales del año 2025, luego de que cumplió con el 95 por ciento de una sentencia de nueve años.

Desde noviembre se realizaron audiencias para determinar su posible liberación luego de que su defensa expuso que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal al tener más de 3 mil 125 días preso de los 3 mil 285 de su sentencia.

Con esto, Duarte podía recuperar su liberad en abril de 2026 luego de finalizar su sentencia; sin embargo, este nuevo proceso dificultará su salida de la cárcel.

Javier Duarte tras la audiencia
Javier Duarte tras la audiencia de este martes en la que aceptó la extradición (Reuters)

Cabe señalar que su audiencia de imputación se realizó luego de que fuera aplazada en tres ocasiones debido a la ausencia de su defensa legal.

Durante la tercera diligencia, Duarte solicitó al juez un nuevo aplazamiento debido a que sus abogados se encontraban hospitalizados por problemas de salud.

Ante los señalamientos de la FGR de que se trataría de una estrategia dilatoria debido a que en las ocasiones anteriores también presentó justificaciones similares, el juez advirtió que no se permitirían más retrasos, por lo que fijó el 12 de febrero como la fecha para realizar la audiencia.

Luego de los aplazamientos, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para que se definiera la situación jurídica del exgobernador de Veracruz, por lo que fue hasta este martes que se determinó vincularlo a proceso.

