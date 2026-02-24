México

Ataque armado en Iztacalco deja tres lesionados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aún no reporta detenidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sujetos armados ingresaron a una farmacia en Iztacalco y dispararon en contra de tres personas en la colonia Campamento 2 de octubre.

Reportes preliminares señalan que las víctimas de este ataque armado fueron dos hombres de entre 20 y 25 años así como una mujer de la tercera edad, los tres fueron trasladados para recibir atención médica.

Por el momento se desconoce el motivo por el que se desató dicho ataque armado.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para localizar en calles aledañas a los presuntos responsables del ataque.

Información en desarrollo*

