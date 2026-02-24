UNAM abre Mega Centro de Vacunación contra el sarampión: hasta este día operará al sur de la CDMX

La vacunación en el Mega Centro de la UNAM arrancó este lunes 23 de febrero. Foto: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM.

La vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México sigue y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha sumado a la campaña de inmunización en la población contra la enfermedad.

Este lunes 23 de febrero comenzó la inmunización contra el sarampión en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, que será sede del Mega Centro de Vacunación.

Este centro forma parte del IMSS-UNAM contra el virus y operará en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de acuerdo a un cártel difundido en redes sociales por la misma institución educativa.

La jornada está dirigida a niños de 1 a 12 años (SRP, llevando cartilla) y a personas de 13 a 49 años (SR, con cartilla si la tienen).

Mayores de 49 años solo podrán vacunarse si son docentes o profesionales de la salud y presentan identificación.

¿Hasta cuándo operará el Mega Centro de Vacunación en la UNAM contra el sarampión?

Se aplicarán 7 mil 500 dosis por día, según lo mencionado por la UNAM.

La sede del Mega Centro de Vacunación se encuentra en Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México.

El sitio operará hasta el próximo jueves 26 de febrero, por lo que serán cuatro días de aplicación de vacunas contra el sarampión.

El Mega Centro de Vacunación operará del lunes 23 al jueves 26 de febrero. Foto: Facebook/UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Qué es el sarampión y cómo se detecta?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus de la familia paramixovirus. Se transmite de persona a persona a través de gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar.

Aunque el sarampión puede afectar a personas de cualquier edad, los niños no vacunados son los más vulnerables.

La infección puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y, en casos extremos, la muerte.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus de la familia paramixovirus. Imagen Ilustrativa Infobae.

Detectar un caso de sarampión requiere prestar atención a sus síntomas característicos, que suelen aparecer entre 10 y 14 días después del contacto con el virus. El diagnóstico temprano es fundamental para evitar brotes y complicaciones.

Principales síntomas del sarampión:

Fiebre alta : Generalmente superior a 38.5°C, que puede durar varios días.

Manchas de Koplik : Pequeñas manchas blancas con fondo rojizo que aparecen en la mucosa bucal, especialmente en la cara interna de las mejillas, antes de la erupción cutánea.

Erupción cutánea : Exantema en forma de manchas rojizas que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Tos seca : Persistente y acompañada de irritación de garganta.

Congestión nasal y secreción : Similar a un resfriado común.

Ojos enrojecidos (conjuntivitis): Sensibilidad a la luz y lagrimeo.

Es importante acudir de inmediato a un centro de salud en caso de presentar algún síntoma. Imagen Ilustrativa Infobae.

Si se presentan estos síntomas, es importante acudir de inmediato a un centro de salud y evitar el contacto con otras personas para reducir el riesgo de contagio.

El diagnóstico se confirma mediante evaluación clínica y pruebas de laboratorio. La vacunación sigue siendo la mejor medida preventiva contra el sarampión.

¿Cómo prevenir un caso de sarampión?

La prevención contra el sarampión es fundamental para evitar la propagación del virus y proteger la salud de la comunidad.

Existen medidas clave que disminuyen significativamente el riesgo de contagio.

Recomendaciones para prevenir el sarampión:

Vacunación: Aplicar la vacuna triple viral (SRP) que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, especialmente en niños y personas no inmunizadas.

Mantener el esquema de vacunación actualizado: Revisar que todos los miembros de la familia tengan las dosis recomendadas.

Evitar el contacto con personas enfermas: No exponerse a quienes presenten síntomas compatibles con sarampión.

Lavar las manos frecuentemente: Utilizar agua y jabón, sobre todo después de toser, estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas.

Cubrirse boca y nariz: Al toser o estornudar, usar pañuelo desechable o el ángulo interno del codo.

Desinfectar superficies y objetos de uso común: Limpiar regularmente juguetes, mesas, manijas y otros artículos que puedan estar en contacto con personas infectadas.

Evitar lugares concurridos durante brotes: Reducir la asistencia a eventos masivos o espacios cerrados si hay casos confirmados en la zona.

La vacunación contra el sarampión es una de las medidas más importantes para frenar la expansión del virus. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La aplicación de estas medidas ayuda a reducir significativamente el riesgo de infección y contribuye a frenar la transmisión del sarampión en la comunidad.