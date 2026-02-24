Brugada dedica mensaje de cumpleaños a José ‘Pepe’ Muñoz, asesor asesinado en mayo del 2025

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dedicó unas palabras de cumpleaños al quien fuera su asesor, quien este lunes 23 de febrero estaría cumpliendo años. Foto: Facebook: Clara Brugada y X/@ClaraBrugadaM.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dedicó unas palabras de cumpleaños a José ‘Pepe’ Muñoz, quien fuera su asesor personal, asesinado en mayo del 2025.

Este lunes 23 de febrero estaría cumpliendo años una de las personas más cercanas a la mandataria capitalina, por lo que Brugada publicó un texto.

José ‘Pepe’ Muñoz fue asesinado el pasado 15 de mayo de 2025 junto a Ximena Gúzman, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país, muy cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Fue a través de las redes sociales oficiales de Clara Brugada donde se dieron a conocer las palabras dedicadas al quien fuera su asesor personal en el Gobierno de la Ciudad de México.

Este es el mensaje que Clara Brugada dedicó a su exasesor José ‘Pepe’ Muñoz en el que fuera su cumpleaños este lunes 23 de febrero

La morenista comenzó su dedicatoria al celebrar la memoria de ‘Pepe’, así como la historia, luchas, proyectos, problemas y alegrías que compartimos ambos.

“Hoy quiero celebrar tu memoria, la historia, las luchas, los proyectos, los problemas y las alegrías que compartimos tantos días, con tant@s compañer@s, desde que decidimos dedicar nuestra vida a la transformación de este país y de esta ciudad”, expresó la exalcaldesa de Iztapalapa a través de su mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.

Brugada compartió una fotografía de José 'Pepe' Muñoz en sus redes por motivo de su cumpleaños este lunes 23 de febrero. Foto: Facebook/Clara Brugada.

Acompañado de una fotografía de José ‘Pepe’ Muñoz, Brugada terminó su mensaje dedicándole un abrazo por su cumpleaños. Además, reiteró su compromiso para hacer justicia y encontrar la verdad a nueve meses de su asesinato.

“Te abrazamos en tu cumpleaños y con este abrazo te decimos que mantenemos el compromiso de seguir trabajando todos los días hasta encontrar la verdad y hacer justicia”, terminó Clara Brugada con la dedicatoria de cumpleaños de José ‘Pepé’ Muñoz en sus redes sociales oficiales.

Este lunes 23 de febrero el quien fuera asesor de Clara Brugada, José 'Pepe' Muñoz estaría cumpliendo años. Foto: Facebook/Clara Brugada.

¿Cómo va el caso del asesinato de José ‘Pepe’ Muñoz y Ximena Guzmán, asesores cercanos de Clara Brugada?

Hasta el momento no se ha revelado más detalles del caso sobre el asesinato de los colaboradores cercanos de Clara Brugada a poco más de nueve meses del ataque directo.

Durante una rueda de prensa celebrada el 15 de diciembre, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que seis de las 13 personas arrestadas hasta ahora ya tienen órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Los señalados son Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”, quien además está acusada por su posible implicación en asociación delictuosa relacionada con el doble asesinato.

La fiscal destacó que las investigaciones han continuado sin interrupciones y que el sigilo es fundamental para no afectar el caso.

Inicialmente, algunos detenidos enfrentaron cargos distintos, pero la investigación fortaleció las acusaciones por homicidio.

Hasta el momento, hay 13 personas detenidas por su posible implicación. Sin embargo, no se ha capturado al autor material ni se ha esclarecido el móvil del ataque, considerado desde el inicio como directo y planeado.

Hasta el momento hay 13 personas detenidas por los hechos ocurridos el pasado 20 de mayo de 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)