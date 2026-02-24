México

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina D

El cuerpo aprovecha este compuesto no solo para fortalecer la estructura ósea sino también para hacer frente a ciertas enfermedades, según nuevas investigaciones científicas

La vitamina D resulta esencial
La vitamina D resulta esencial para la absorción de calcio y fósforo, fundamentales para la salud ósea y dental en todas las etapas de la vida.

La vitamina D ha cobrado relevancia en el ámbito de la salud pública por su papel en la prevención de diversas enfermedades.

Investigaciones de organismos como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud han evidenciado que niveles adecuados de vitamina D contribuyen a reducir el riesgo de afecciones óseas y ciertos trastornos inmunológicos.

La deficiencia de este nutriente se asocia con la aparición de patologías como el raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis, así como con una mayor susceptibilidad a infecciones y enfermedades autoinmunes, tal como te contamos a continuación.

La deficiencia de vitamina D
La deficiencia de vitamina D provoca enfermedades óseas como raquitismo en niños y osteomalacia u osteoporosis en adultos, aumentando el riesgo de fracturas.

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina D

La vitamina D contribuye a la prevención de diversas enfermedades, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo óseo y el sistema inmunológico. De acuerdo con según han reportado fuentes como Mayo Clinic y Reuters. Entre las principales enfermedades que ayuda a prevenir se encuentran:

  • Raquitismo: Trastorno del desarrollo óseo en niños causado por deficiencia de vitamina D, que provoca debilidad y deformidades óseas.
  • Osteomalacia: Ablandamiento de los huesos en adultos causado por una mineralización insuficiente, asociado a niveles bajos de vitamina D.
  • Osteoporosis: Enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad ósea y aumento del riesgo de fracturas, en la que la vitamina D es clave para la absorción de calcio.

Además, existen evidencias que sugieren que niveles adecuados de vitamina D pueden desempeñar un papel en la reducción del riesgo de:

  • Enfermedades autoinmunes: Como esclerosis múltiple, artritis reumatoide y diabetes tipo 1.
  • Infecciones respiratorias: Algunos estudios relacionan la vitamina D con menor incidencia de infecciones respiratorias, incluyendo gripe y resfriados.
  • Enfermedades cardiovasculares: La vitamina D podría contribuir al control de la presión arterial y a la salud cardiovascular.
  • Algunos tipos de cáncer: Investigaciones en desarrollo exploran su posible papel protector contra ciertos cánceres, como el colorrectal.

La evidencia más sólida corresponde a la prevención de enfermedades óseas, mientras que el papel de la vitamina D en otras enfermedades continúa en investigación.

La vitamina D fortalece el
La vitamina D fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide.

Cómo obtener vitamina D para prevenir las deficiencias

Para prevenir deficiencias de vitamina D, existen tres formas principales de obtenerla:

1. Exposición al sol

  • La exposición directa de la piel a la luz solar es la fuente más eficiente. Entre 10 y 30 minutos, varias veces a la semana, suelen ser suficientes para la mayoría de las personas, dependiendo del tipo de piel, la época del año y la ubicación geográfica.
  • Se recomienda exponer cara, brazos y piernas sin protector solar durante ese tiempo, evitando horas de mayor radiación para reducir el riesgo de daño cutáneo.

2. Alimentación

  • Consumir alimentos ricos en vitamina D:
    • Pescados grasos: salmón, sardina, atún, caballa.
    • Hígado de res.
    • Yema de huevo.
    • Leche, jugos y cereales fortificados.
    • Quesos y mantequilla (en menor cantidad).
  • La vitamina D de origen animal (D3) se absorbe mejor que la de origen vegetal (D2).

3. Suplementos

  • En caso de riesgo de deficiencia, dificultad para exponerse al sol o dietas restrictivas, pueden indicarse suplementos de vitamina D, siempre bajo supervisión médica.
  • La dosis recomendada varía según la edad, estado de salud y necesidades individuales.
Alimentos ricos en vitamina D.
Alimentos ricos en vitamina D. (Canva)

Es importante equilibrar la exposición solar y la ingesta alimentaria con las recomendaciones médicas, ya que la deficiencia y el exceso de vitamina D pueden causar problemas de salud.

