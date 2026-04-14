WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

La sangre azteca estará bien representada en el magno eventos de todos. (Ilustración: Jesús Aviles)

La cuenta regresiva ha comenzado para uno de los espectáculos más importantes del entretenimiento deportivo: WrestleMania 42. A tan solo unos días de su realización, la edición de este año destaca por la fuerte representación mexicana, con cuatro luchadores confirmados que buscarán dejar huella en el escenario más grande de la WWE.

El evento se desarrollará en dos jornadas, los días 18 y 19 de abril, teniendo como sede el Allegiant Stadium en Las Vegas. Será precisamente en la segunda noche donde los talentos mexicanos tendrán un papel relevante, reflejando el peso histórico de México dentro de la lucha libre internacional.

Cartelera de Wrestlemania 42

Entre los nombres que destacan se encuentra Penta, quien participará en una lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental. En ese mismo combate también estarán Rey Mysterio y Dragon Lee, lo que garantiza una fuerte presencia tricolor en una de las luchas más espectaculares de la noche.

(Cortesía: WWE)

Por su parte, Dominik Mysterio tendrá un enfrentamiento individual ante Finn Bálor, en una lucha que ha generado expectativa entre los aficionados por la intensidad que promete.

(Cortesía: WWE)

La presencia de cuatro representantes mexicanos en WrestleMania no es algo común. Un antecedente similar se remonta a 1998, durante WrestleMania XIV, cuando figuras como La Parka, Psicosis, Juventud Guerrera y El Pantera formaron parte de una lucha especial, en un momento en el que la WWE buscaba fortalecer su relación con la AAA.

Mr. Águila logró ser el primer mexicano en participar en WrestleMania.

A diferencia de aquella época, la participación actual refleja la consolidación del talento mexicano dentro de la empresa, no como parte de una colaboración externa, sino como protagonistas dentro de la cartelera principal.

El espectáculo comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que las luchas arrancarán aproximadamente a las 18:00 horas. Los aficionados podrán seguir toda la acción a través de la plataforma de streaming Netflix.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 20: Penta (Green) vs Finn Balor (Black) vs Dominik Mysterio (White) vs Bron Breakker (White/Blue) during WrestleMania 41 Sunday at Allegiant Stadium on April 20, 2025 in Las Vegas, Nevada.

Con talento mexicano en combates clave, WrestleMania 42 promete ser una edición especial para los seguidores del país, quienes tendrán múltiples razones para seguir de cerca cada momento del evento.