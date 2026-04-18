México

Este será el precio máximo del diésel tras acuerdo entre Gobierno y empresarios gasolineros

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca mantener el precio del combustible en México

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El gobierno federal asegura que no hay motivo para el aumento en el precio de los combustibles
El precio de la gasolina ha sido objeto de debate político en México al inicio de 2025 Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Energía dio a conocer que el Gobierno de México y los empresarios gasolineros han refrendado el acuerdo que mantienen respecto al precio del combustible, el cual se ha fijado en el último año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acuerdo mantiene estable precio de la gasolina regular

El precio de la gasolina regular se ha mantenido por debajo de 24 pesos por litro en la mayoría de las estaciones del país. Este resultado es fruto de la colaboración entre el sector privado y el Gobierno Federal, quienes implementaron una estrategia nacional que continúa vigente.

En el contexto de alzas internacionales en los precios del petróleo y combustibles, se estableció un acuerdo temporal que involucra tanto a las empresas gasolineras como al Gobierno Federal para evitar incrementos abruptos en el costo del diésel.

Fijan precio del diésel

Actualmente, gracias a estos esfuerzos conjuntos, el precio máximo del diésel para el consumidor ha sido fijado en 28 pesos por litro. Esta medida busca amortiguar el impacto de los mercados globales en la economía local y se sustenta en la participación voluntaria de los empresarios, quienes pueden adaptarse según las particularidades de sus operaciones.

La Estrategia Nacional, aplicada previamente a la gasolina regular, se replica en el caso del diésel. Las autoridades y los empresarios insisten en que la meta principal es proteger el poder adquisitivo de la población, manteniendo la estabilidad en el precio de los combustibles pese a las presiones externas.

Sheinbaum renueva acuerdo para la canasta básica

El 16 de abril, Claudia Sheinbaum anunció que se consolidó el compromiso de mantener el precio de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en 910 pesos.

La medida involucra a comercializadores, productores, supermercados y tortillerías, quienes acordaron sostener el valor de los 24 productos fundamentales que componen la canasta Pacic. Según la presidenta, la cifra corresponde al gasto semanal estimado para una familia de cuatro personas.

Quienes acudan a tiendas de autoservicio podrán identificar fácilmente estos productos, pues serán señalizados para que los consumidores reconozcan los artículos incluidos y verifiquen sus precios. De esta forma, el acuerdo pretende facilitar la compra informada y transparente.

El anuncio llega tras una reunión encabezada por Sheinbaum en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, donde se detalló que el pacto incluye esfuerzos adicionales para reducir el precio de alimentos perecederos.

Las mesas de trabajo entre las autoridades y representantes del sector alimentario continuarán activas. El objetivo central es coordinar acciones para que tanto productores como comercializadores colaboren en la estabilización de precios, en especial de productos como jitomate, papa y chile.

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