Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

La agresión al menor ocurrió frente a su hermana y fue registrada por cámaras de seguridad en Ecatepec. (Impresión de pantalla video)

Integrantes del grupo delictivo conocido como La Chokiza agredieron físicamente a un menor de 14 años en la colonia Héroes de la Independencia, municipio de Ecatepec, Estado de México. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, quien además, en sus redes sociales, compartió un video en el que se ve el momento de la agresión.

El ataque ocurrió frente a una niña pequeña, hermana de la víctima, quien presenció la escena entre lágrimas. Los hechos se desencadenaron por una presunta deuda económica atribuida al tío del adolescente, a quien los agresores buscaban localizar.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad. Un primer sujeto, vestido con sudadera negra y a bordo de una motocicleta, llegó al domicilio y preguntó insistentemente por el paradero del tío. Al no obtener respuesta, aguardó en la calle y minutos después arribó un segundo individuo, identificado como “El Mudo”, en una camioneta blanca. Tras algunas llamadas telefónicas, este último golpeó al menor y trató de despojarlo de su teléfono móvil. El adolescente fue sacado a la vía pública y golpeado nuevamente, aunque logró escapar de sus agresores.

Posteriormente, los integrantes de La Chokiza ingresaron sin autorización a la vivienda para buscar al deudor. Al no encontrarlo, amenazaron de muerte a las mujeres de la familia, exigiendo el pago de 200 mil pesos y advirtiendo represalias en caso de incumplimiento. El miedo provocado por la agresión obligó a la familia a abandonar su hogar de manera definitiva.

Según reportes de seguridad, La Chokiza mantiene una presencia activa en Ecatepec pese a los operativos implementados en la zona. La organización se dedica principalmente a la extorsión, el narcomenudeo y la violencia contra deudores, utilizando la intimidación y ataques directos como mecanismo de presión. Actualmente, el grupo está bajo el mando de David “N” tras la captura de su hermano Alejandro “N”, alias “El Choko”, quien lideró la agrupación hasta su detención.

La Chokiza mantiene operaciones en Ecatepec bajo el mando de David “N” tras la detención de “El Choko”. (X/@c4jimenez)

El caso provocó indignación y preocupación entre vecinos y autoridades locales, pues evidencia la vulnerabilidad de menores y familias ante los métodos de cobro violentos de las bandas criminales. Hasta el momento, no se reportó la detención de los responsables, a pesar de la evidencia en video difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Las autoridades continúan con las investigaciones y han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar actos de extorsión y violencia, a fin de fortalecer la seguridad y protección de las comunidades afectadas por la actividad delictiva de grupos como La Chokiza.