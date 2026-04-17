Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

Los tres jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con las motocicletas y objetos asegurados. (Cortesía)

Durante la noche del 15 de abril, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo tras recibir un reporte de disparos en la colonia Anáhuac. Las autoridades reforzaron los patrullajes preventivos en la zona y dieron seguimiento a las investigaciones para identificar a posibles generadores de violencia.

En la calle Laguna de Guzmán y Tercera Cerrada de Laguna de Guzmán, los agentes ubicaron a dos hombres a bordo de una motoneta negra con rojo que actuaban de forma inusual. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron ocultar un objeto entre sus ropas y encender la unidad. Los oficiales cerraron el paso a la motocicleta y, conforme al protocolo de actuación, realizaron una revisión preventiva, durante la cual localizaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo de aparente marihuana, un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y dos teléfonos celulares. Los detenidos, de 19 y 25 años, fueron asegurados en el lugar.

Simultáneamente, en la esquina de Laguna de Términos y Lago Peypus, colonia Los Peralitos, los policías marcaron el alto a un motociclista azul sin placas de circulación que trató de evadir la revisión y aceleró. Tras una breve persecución, el conductor, de 21 años, perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste. Los uniformados realizaron una revisión y le encontraron un arma de fuego corta con diez cartuchos útiles, una bolsa con alrededor de medio kilogramo de aparente marihuana y un teléfono móvil.

Los tres jóvenes detenidos, identificados como Ángel Iván Cruz Mendoza (21 años), Joaquín Ramírez Colina (25 años) y Santiago de Jesús Espinosa Aldana (19 años), fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con las motocicletas y los objetos asegurados. Las primeras investigaciones indicaron que los arrestados estarían vinculados con los disparos ocurridos en la calle Lago Zirahuén la misma noche y formarían parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Policías de la SSC aseguraron armas cortas y marihuana a los detenidos en la colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo. (Cortesía)

De acuerdo con las autoridades, los detenidos integrarían una célula de “La Unión Tepito”, organización que mantiene una disputa con otros grupos juveniles de la zona por el control de la venta de droga. Además, se les relacionó con la exhibición de armas de fuego y la elaboración de dosis de narcóticos en redes sociales.

Las investigaciones continuaron por parte del Ministerio Público para determinar la situación jurídica de los detenidos y esclarecer su posible participación en otros hechos violentos registrados en la alcaldía Miguel Hidalgo.