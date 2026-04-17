Coachella 2026: Horario de México para el show de Sabrina Carpenter de hoy 17 de abril con posible aparición de Madonna

Madonna podría ser invitada de Sabrina Carpenter para su segundo show de Coachella.

El rumor sobre una posible Madonna como invitada especial en el segundo fin de semana de Coachella 2026 ha intensificado la expectativa entre seguidores y medios.

La especulación apunta a un posible dueto en el escenario con Sabrina Carpenter, lo que reforzaría una supuesta colaboración musical entre ambas para el álbum Confessions on a Dance Floor: Part II.

El cartel oficial de Coachella ya está definido, pero fuentes citadas por medios internacionales como The Sun señalan que Madonna podría acompañar a Carpenter durante su presentación principal.

Hasta ahora, ninguna de las dos artistas ni los organizadores del festival han confirmado esta información. Esto ocurre mientras usuarios en redes sociales destacan un dato puntual: el set de Carpenter se habría extendido varios minutos más de lo normal, lo que incrementa la posibilidad de una sorpresa en el escenario.

Sabrina Carpenter estará en el escenario de Coachella a las 22:00, hora del centro de México, y podrás ver el show a través del canal oficial de Youtube del festival.

Madonna y su historia en Coachella: de la carpa en 2006 al dueto con Drake en 2015

(Christopher Polk - Getty Images/Coachella)

Madonna ya cuenta con antecedentes en Coachella. En 2006, durante la época de Confessions on a Dance Floor, participó en una de las carpas del festival, actuación que sigue consolidándose como uno de los momentos más recordados de ese año.

Nueve años más tarde, en 2015, la cantante regresó como invitada sorpresa en el espectáculo de Drake, lo que reavivó su reputación como protagonista de colaboraciones impredecibles en este festival. La dinámica de apariciones sorpresas ha sido una constante en la historia reciente de Coachella.

Hasta este momento, no existe confirmación oficial sobre la presencia de Madonna en el festival de 2026, ya sea como invitada de Sabrina Carpenter o como parte de otro acto. Las especulaciones continúan alimentando la expectativa entre el público y la industria musical.

Madonna trae de regreso su “Confessions on a dance floor”

(Captura de video)

Madonna anunció ya el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘Confessions II’, para el próximo 3 de julio.

Siete años después de su último álbum (Madame X), la cantante regresa con una secuela directa de ‘Confessions On a Dancefloor’, publicado en 2005,.

El disco anterior, ‘Confessions On a Dancefloor’, vendió 4 millones de copias y alcanzó el número uno en más de 40 países. Entre las canciones destacadas de aquel material figuran ‘Hung Up’, ‘Sorry’ y ‘Future lovers’.

Aunque Madonna no ha compartido detalles adicionales sobre la producción, publicó en Instagram la portada del nuevo álbum, donde aparece posando con un velo rosa que cubre su rostro. La expectativa por el nuevo álbum de Madonna es alta y se ha mantenido como tema viral en las redes sociales.