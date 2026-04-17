Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

Aarón Mercury y Mario Bautista destacan su reciente acuerdo para un reto de tatuajes en la pelea de Supernova Génesis, difundido por Netflix. (Instagram: @aaronmercury / @mariobautista)

Aarón Mercury y Mario Bautista acuerdaron que el perdedor de su pelea en Supernova Génesis debe tatuarse el diseño elegido por el ganador, en un reto difundido por la cuenta de Netflix en Instagram.

La apuesta consolida la rivalidad de ambos creadores de contenido y anticipa un desenlace viral para el evento del 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde se reunirán figuras del internet y la música.

La nueva edición de Supernova Génesis 2026 marca la mayor apuesta de la organización, pues el evento será transmitido exclusivamente en la plataforma de Netflix, lo que garantiza una audiencia estimada en millones.

Aarón Mercury y Mario Bautista, protagonistas de Supernova Génesis, acordaron que el perdedor de su pelea se tatuará un diseño elegido por el ganador, en un reto viralizado por Netflix en Instagram. (Instagram: @supernovaboxing)

Una apuesta que se paga con tinta tras el combate Mercury vs Bautista

La tensión el exintegrante de La Casa de los Famosos México, y Mario Bautista subió de nivel al pactar que el derrotado será marcado de manera permanente.

“La derrota se paga con tinta”, dijo Mercury, y detalló que Bautista debe tatuarse el símbolo del Mercurio en la piel en caso de resultar perdedor. En cambio, si el resultado es adverso, Mercury se tatuará la frase: “Amo a Mario Bautista”.

El intérprete de “Baby Girl” calificó la propuesta como “interesante” y “chistosa”, por lo que ambos sellaron el acuerdo e intensificando la expectativa en redes sociales.

Aarón Mercury y Mario Bautista acuerdan un atrevido reto de tatuaje para el perdedor de su pelea en Supernova Génesis 2026, aumentando el atractivo del evento. (RS)

Mercury advierte: “Darle en su madre al Mario Bautista”

En un encuentro con diferentes medios, Aarón Mercury subió la temperatura al declarar: “Darle en su madre al Mario Bautista, noquear al Mario Bautista”.

Además, criticó la actitud de su rival y señaló: “Yo estoy orgulloso de mi camino, eso me ha llevado a donde estoy”. Su declaración surge después de que acusó a Bautista de no reconocer sus inicios y no tener gratitud hacia su historia.

Por su parte, el cantante y creador de contenido optó por una postura mesurada y dijo a la prensa que asumía el combate con tranquilidad, destacando el aspecto competitivo del duelo.

La confrontación de estilos, agresivo de Mercury y calmado de Bautista, ha trasladado la rivalidad del ring a los comentarios en redes sociales, donde seguidores de ambos aumentaron la expectativa por el desenlace.

Mercury declaró su intención de noquear a Mario Bautista, remarcando las diferencias de actitud y la historia personal entre ambos creadores de contenido. (Instagram: Supernovaboxing)

Supernova Génesis 2026 reúne a influencers y músicos en la Arena Ciudad de México

Supernova Génesis 2026 se realiza el domingo 26 de abril a las 17:00 horas en la Arena Ciudad de México .

La pelea principal enfrenta a Alana Flores y Flor Vigna . El cartel incluye los duelos de Lupita Villalobos contra Kim Shantal y Mario Bautista contra Aaron Mercury .

Solo es posible ver el evento en exclusiva por Netflix, sin transmisión por televisión abierta ni de paga.

Participan creadores de contenido como Milica, Alana Flores, Mario Bautista, Flor Vigna, Aaron Mercury y Lupita Villalobos.

La organización busca consolidar Supernova Génesis como el principal espectáculo digital del año, al reunir a celebridades del entorno digital en la capital mexicana.