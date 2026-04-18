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Citlalli Hernández deja pendientes en materia de feminicidio tras renuncia en la Secretaría de las Mujeres, asegura OCNF

La exfuncionaria renunció al cargo para dirigir la Comisión Nacional de Elecciones

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Citlalli Hernández
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se pronuncia por salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres. (Agencia de Gobierno)

El día 16 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la renuncia de Citlalli Hernández Mora a la Secretaría de las Mujeres, en un periodo en el que la crisis de violencia de género mantiene cifras alarmantes y deja sin resolución temas centrales en la agenda feminista, así lo destacó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Renuncia de Citlalli Hernández deja procesos sin concluir

La organización advirtió que la salida de Hernández Mora ocurre mientras persisten 26 declaratorias de Alerta de Violencia de Género y permanecen sin resolución propuestas clave, como el fortalecimiento del mecanismo AVGM y la creación de una ley general en materia de feminicidio.

Durante 2025, México registró al menos 721 feminicidios, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cantidad de muertes violentas de mujeres supera los miles y muchas de estas ni siquiera se investigan bajo el tipo penal de feminicidio, lo que revela fallas estructurales en los sistemas de prevención y justicia.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 16 de abril. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 16 de abril. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Sheinbaum explicó que Hernández Mora presentó su renuncia para reincorporarse a tareas partidistas rumbo a las elecciones de 2027, recordando su papel estratégico en las alianzas de 2024. La titular saliente impulsó proyectos como los Centros Libres y la Red de Tejedoras de la Patria.

El OCNF subrayó que la gestión de Hernández Mora dejó pendientes en temas fundamentales. Permanecen sin claridad ni resultados concretos la propuesta para fortalecer el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y la construcción de una ley general de feminicidio. Además, la actualización del reglamento de la Ley General de Acceso sigue sin publicarse tras más de tres años de retraso.

Insuficiencia de las políticas y advertencias del OCNF

El Observatorio puntualizó que las medidas implementadas durante la gestión de Hernández Mora, como los Centros Libres, resultan insuficientes ante la magnitud de la violencia feminicida. La violencia contra las mujeres exige políticas integrales, sostenidas y evaluables, no acciones parciales ni simbólicas.

En palabras de integrantes del OCNF: “México enfrenta una crisis de violencia feminicida y no se puede dejar este tipo de responsabilidades a medias”. El mecanismo de alerta requiere fortalecimiento para funcionar en la prevención y garantizar acceso a la justicia para las mujeres. El organismo insistió en que la Secretaría de las Mujeres no es una dependencia menor, ya que coordina la homologación de criterios de prevención para la actual propuesta de Ley General de Feminicidios.

Siembra Memoria Glorieta Mujeres
Colectivas, madres buscadoras y solidarias acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para realizar la Jornada de “Siembra de memoria”, protesta realizada tras el robo de una cruz de dos metros en el memorial para víctimas de violencia feminicida y de género. A su vez, colocaron dos nuevas leyendas “Jardín de Memoria” y “No Estamos Todas” a fin de reparar los daños causado a la galería al aire libre que la glorieta alberga.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Piden que la próxima titular tenga experiencia

El OCNF remarcó que la próxima persona titular de la Secretaría debe contar con experiencia técnica en políticas públicas de igualdad y compromiso con los derechos humanos de las mujeres. El perfil debe reunir capacidad técnica y apertura al diálogo con la sociedad civil y organizaciones feministas.

Entre los pendientes identificados, el Observatorio enlistó:

  • Propuesta de una ley general en materia de feminicidio sin avance concreto.
  • Fortalecimiento insuficiente de la AVGM.
  • Falta de actualización del reglamento de la Ley General de Acceso.

El OCNF hizo un llamado a que la nueva titularidad asuma la responsabilidad con la seriedad que exige el contexto. La seguridad y vida de miles de mujeres dependen de la continuidad y profundidad de las políticas públicas en el sector.

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