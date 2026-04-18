La modelo Dagna Mata da detalles del conflicto con Nodal: “Por fin iniciamos el proceso legal”

Mata compartió un comunicado de su equipo legal, Crespo Farrera Abogados, donde se informa que asumen su representación y que ya comenzaron los trámites para resolver el conflicto (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal / @dagnakills)

La modelo mexicana Dagna Mata anunció este 17 de abril, a través de sus historias de Instagram, que inició formalmente un proceso legal por falta de pago y uso inesperado de su imagen en el video “Un vals” de Christian Nodal.

Mata compartió un comunicado de su equipo legal, Crespo Farrera Abogados, donde se informa que asumen su representación y que ya comenzaron los trámites para resolver el conflicto.

En los días previos, Mata había denunciado públicamente que, tras participar en la grabación del video en febrero, no recibió el pago acordado dentro del plazo de 30 días estipulado en su contrato.

Explicó que fue contratada como artista secundaria bajo la figura de “figuración”, pero al ver el resultado final, se dio cuenta de que su imagen tenía un papel central en el videoclip. Según Mata, la remuneración ofrecida no correspondía con el protagonismo mostrado en el producto final.

(Captura de pantalla Instragram @dagna.kills)

Proceso legal y avances recientes

En días anteriores, Mata informó que sus abogados y los representantes legales de Nodal ya se encuentran en contacto para buscar una solución.

El comunicado oficial, firmado por los abogados Pamela Trejo Hernández y Adrián Crespo Farrera, señala que se han iniciado acercamientos “encaminados a buscar una solución seria, viable y adecuada para las partes involucradas”.

El despacho legal también indicó que la representación abarca tanto el reclamo económico como la defensa ante cualquier “descalificación o expresión denigrante” en espacios públicos y redes sociales. Mata aclaró que su caso no solo involucra el pago pendiente, sino también el respeto a sus derechos laborales como artista.

Presiones, repercusiones personales y laborales

Días antes del anuncio formal del proceso legal, la modelo relató que recibió presiones por parte del equipo de Nodal para eliminar de sus redes sociales cualquier contenido relacionado con Cazzu, ex pareja del cantante.

Según Mata, le pidieron que no publicara canciones de Cazzu ni hablara sobre el tema, y que firmara un contrato de confidencialidad. La modelo afirmó que la situación ha tenido consecuencias negativas en su vida profesional y personal, y recalcó que su único objetivo es recibir el pago justo y el reconocimiento por su trabajo.

Polémica en redes sociales y comparaciones con Cazzu

Usuarios señalaron similitudes en la estética y expresaron opiniones sobre la elección de la modelo, lo que amplificó la controversia en torno al videoclip. (Captura de pantalla @dagnakills)

El estreno del video “Un vals” generó debate en redes sociales por el parecido físico de Dagna Mata con Cazzu, la ex pareja de Christian Nodal. Usuarios señalaron similitudes en la estética y expresaron opiniones sobre la elección de la modelo, lo que amplificó la controversia en torno al videoclip.

Algunos comentarios cuestionaron si la selección de Mata buscaba provocar reacciones o referencias a la relación pasada del cantante.

Esta polémica digital coincidió con las declaraciones de la modelo, quien denunció presiones para desvincularse de cualquier contenido relacionado con Cazzu en sus plataformas personales.

Dagna Mata, modelo del videoclip 'Un vals' de Christian Nodal, posa en un paisaje nevado con un distintivo atuendo vaquero bajo un cielo azul claro. (Dagna Mata: Instagram)

Detalles del comunicado legal y situación actual

El comunicado difundido por Crespo Farrera Abogados precisa que la representación legal de Dagna Mata incluye la defensa ante cualquier descalificación, así como el reclamo por la participación profesional y el pago pendiente.

El despacho informó que actualmente se mantienen negociaciones con la contraparte y que el objetivo es alcanzar una solución adecuada para ambas partes.