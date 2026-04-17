Coldplay se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA busca emular lo realizado en el medio tiempo del Super Bowl en la NFL. REUTERS/Kent J. Edwards

La FIFA anticipa que la final de la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados unidos y Canadá, presentará por primera vez un espectáculo de medio tiempo encabezado por Coldplay.

El concierto se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, como parte de una estrategia para ampliar el atractivo del torneo a públicos más allá del futbol.

La organización busca replicar el formato del Super Bowl y sumar audiencias globales.

El espectáculo, que tendrá una duración cercana a los 15 minutos, implicará un reto logístico para los organizadores al requerir el montaje y desmontaje exprés de un escenario, reporta.

La FIFA prevé que la producción se mantenga dentro de los tiempos reglamentarios del partido.

El primer show de medio tiempo en una final de Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que la presencia de la banda británica responde a la intención de transformar la final en un referente mundial del entretenimiento, no solo deportivo sino musical.

El formato debutará en la edición que se celebrará en los tres países en conjunto.

La final, que se jugará en Nueva York, también contaba con otras posibles opciones de artistas, segun reportes

Quienes se mencionarían como posibles candidatos figuraban: BLACKPINK, Justin Bieber, Shakira, Lady Gaga, Taylor Swift, Bruno Mars y BTS, aunque la FIFA no ha dado más información al respecto.

Infantino recientemente estuvo en México, previo al arranque del Mundial 2026.

La FIFA busca consolidar el espectáculo como tradición

El anuncio indica que el nuevo formato podría consolidarse como una tradición recurrente en las próximas ediciones, si logra el efecto mediático y de audiencia esperado.

El espectáculo de medio tiempo se distinguirá de la ceremonia de clausura, la cual estará a cargo de la empresa Global Citizen.

En la edición anterior del Mundial de Clubes, esta organización ya produjo un show con artistas internacionales como J Balvin, Doja Cat y Tems, además de la participación de Chris Martin.

Para los juegos en México aún no se han revelado planes de los shows de medio tiempo. Foto: Jesús F. Beltrán

La expectativa entre los aficionados crece conforme se acerca la fecha de la final.

La FIFA apuesta por que el evento no solo centre la atención en lo deportivo, sino también en la experiencia musical y cultural, con la posibilidad de que miles de millones de personas sigan tanto el partido como el concierto en vivo.

Es importante mencionar que dicho espectáculo es independiente a la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

Shows en México

Mientras tanto, en México solo se han confirmado ciertos shows musicales previos a la Copa Mundial 2026.

El festival “México Vibra” reunirá a grandes figuras de la música nacional en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de América Latina.

“México Vibra” contará con la participación de artistas como

Alejandro Fernández,

Lucero, Emmanuel,

Mijares,

Banda el Recodo,

Timbiriche,

Carla Morrison,

Carín León