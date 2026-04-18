Caso Edith Guadalupe: Secretaría de las Mujeres ya está en comunicación con su familia

La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales

“En relación con los lamentables hechos sobre la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, ocurridos en la Ciudad de México, la Secretaría De Las Mujeres informa lo siguiente:

Ya hemos establecido contacto con la familia de la víctima y brindamos acompañamiento. Confiamos en que las autoridades correspondientes garantizarán cero impunidad y justicia integral.

Seguimos de cerca el caso y extendemos toda nuestra solidaridad a la familia y amistades de Edith", confirmó a través de su cuenta de X, la Secretaría de las Mujeres.

La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX

Fiscalía informa sobre el presunto responsable del feminicidio

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la identificación de una persona probablemente responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en el sótano de un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

La autoridad también informó la separación del cargo de funcionarios encargados de la carpeta, tras ser acusados de exigir dinero a la familia de la víctima.

Bertha Alcalde, fiscal capitalina, precisa que elementos de la Policía De Investigación encontraron objetos pertenecientes a la víctima durante las diligencias. Esos hallazgos derivaron en la localización del cadáver.

El inmueble donde se efectuaron las pesquisas es de uso privado. Las autoridades realizarán entrevistas e investigaciones para esclarecer por qué se restringió el ingreso de los agentes de investigación.

La Fiscalía también dio a conocer que buscará a un motociclista de aplicación, quien llevó a Edith Guadalupe de su domicilio en Iztapalapa al edificio donde fue asesinada.

Omisión de la justicia derivó en entorpecimiento del caso

La desaparición de Edith Guadalupe Valdés, tras acudir a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México, desencadenó una búsqueda impulsada por sus familiares, quienes denuncian falta de apoyo institucional, obstáculos en el acceso a cámaras de vigilancia y solicitudes de dinero para avanzar en la investigación.

Familiares y allegados informaron sobre la ausencia de colaboración de la Fiscalía General de Justicia, además de recibir respuestas ambiguas sobre el funcionamiento de los equipos oficiales.

Frente a la negativa de las autoridades, la familia recurrió a vecinos y comerciantes de la zona, obteniendo videos en los que Edith es vista abordando una motocicleta y posteriormente llegando al edificio donde fue vista por última vez.

El personal de seguridad negó, en un primer momento, que Edith haya ingresado al inmueble y solo reconoció su entrada tras la presentación de evidencia concreta recabada por la familia.

Ante las trabas y la falta de respuestas, los allegados organizaron bloqueos en Eje 6 Sur y Avenida Revolución, movilización que dura varias horas.

La presión social resultante obligó a las autoridades a intervenir oficialmente en el lugar señalado por los familiares. La intervención se produjo tras horas de manifestación, ilustrando la carencia de colaboración inicial y la necesidad de presión pública para obtener una respuesta efectiva de instancias oficiales.