México

Caso Edith Guadalupe: Secretaría de las Mujeres ya está en comunicación con su familia

A través de redes sociales, la dependencia informó que se encuentra en contacto con familiares de la víctima

Guardar
La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales
La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales

“En relación con los lamentables hechos sobre la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, ocurridos en la Ciudad de México, la Secretaría De Las Mujeres informa lo siguiente:

Ya hemos establecido contacto con la familia de la víctima y brindamos acompañamiento. Confiamos en que las autoridades correspondientes garantizarán cero impunidad y justicia integral.

Seguimos de cerca el caso y extendemos toda nuestra solidaridad a la familia y amistades de Edith", confirmó a través de su cuenta de X, la Secretaría de las Mujeres.

La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX
La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX

Fiscalía informa sobre el presunto responsable del feminicidio

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la identificación de una persona probablemente responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en el sótano de un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

La autoridad también informó la separación del cargo de funcionarios encargados de la carpeta, tras ser acusados de exigir dinero a la familia de la víctima.

Bertha Alcalde, fiscal capitalina, precisa que elementos de la Policía De Investigación encontraron objetos pertenecientes a la víctima durante las diligencias. Esos hallazgos derivaron en la localización del cadáver.

El inmueble donde se efectuaron las pesquisas es de uso privado. Las autoridades realizarán entrevistas e investigaciones para esclarecer por qué se restringió el ingreso de los agentes de investigación.

La Fiscalía también dio a conocer que buscará a un motociclista de aplicación, quien llevó a Edith Guadalupe de su domicilio en Iztapalapa al edificio donde fue asesinada.

Omisión de la justicia derivó en entorpecimiento del caso

La desaparición de Edith Guadalupe Valdés, tras acudir a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México, desencadenó una búsqueda impulsada por sus familiares, quienes denuncian falta de apoyo institucional, obstáculos en el acceso a cámaras de vigilancia y solicitudes de dinero para avanzar en la investigación.

Familiares y allegados informaron sobre la ausencia de colaboración de la Fiscalía General de Justicia, además de recibir respuestas ambiguas sobre el funcionamiento de los equipos oficiales.

Frente a la negativa de las autoridades, la familia recurrió a vecinos y comerciantes de la zona, obteniendo videos en los que Edith es vista abordando una motocicleta y posteriormente llegando al edificio donde fue vista por última vez.

El personal de seguridad negó, en un primer momento, que Edith haya ingresado al inmueble y solo reconoció su entrada tras la presentación de evidencia concreta recabada por la familia.

Ante las trabas y la falta de respuestas, los allegados organizaron bloqueos en Eje 6 Sur y Avenida Revolución, movilización que dura varias horas.

La presión social resultante obligó a las autoridades a intervenir oficialmente en el lugar señalado por los familiares. La intervención se produjo tras horas de manifestación, ilustrando la carencia de colaboración inicial y la necesidad de presión pública para obtener una respuesta efectiva de instancias oficiales.

Temas Relacionados

feminicidiosCDMXmujeresredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes vientos en Zacatecas, Campeche y Yucatán

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes vientos en Zacatecas, Campeche y Yucatán

Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

La Selección Mexicana iniciaría concentración con quince futbolistas de la Liga MX, dejando a clubes como Chivas, Cruz Azul y Toluca sin jugadores clave

Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 17 de abril?: Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 17 de abril?: Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

“Pluri-sonoridades”, artistas resisten invisibilización del trabajo femenino y queer en las artes con nueva exposición sonora

Diferentes artistas contemporáneas impulsan la memoria sonora del país

“Pluri-sonoridades”, artistas resisten invisibilización del trabajo femenino y queer en las artes con nueva exposición sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Surgen rumores de colaboración entre Julión Álvarez, Eduin Caz y Alfredo Olivas tras foto juntos

Surgen rumores de colaboración entre Julión Álvarez, Eduin Caz y Alfredo Olivas tras foto juntos

La modelo Dagna Mata da detalles del conflicto con Nodal: “Por fin iniciamos el proceso legal”

Aarón Mercury lanza un nuevo reto a Mario Bautista a pocos días de su pelea en Supernova Génesis 2026

Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir

Coachella 2026: Horario de México para el show de Sabrina Carpenter de hoy 17 de abril con posible aparición de Madonna

DEPORTES

Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

Anthony Martial dejaría a los Rayados de Monterrey por esta razón

LAFC vs Toluca: cuánto costarán los boletos para la semifinal de ida en la Concachampions

Coldplay se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE