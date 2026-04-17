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Milly Alcock, protagonista de Supergirl, estará en México: fecha, sede y cómo asistir

La protagonista y el director Craig Gillespie preparan dinámicas y convivencias especiales para presentar la nueva apuesta del DC Extended Universe

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Se confirmó la visita de la estrella de Supergirl: Woman of Tomorrow en abril, por lo que se espera un encuentro sin precedentes de cara a la llegada de la nueva etapa de DC Studios. REUTERS/Caroline Brehman
Se confirmó la visita de la estrella de Supergirl: Woman of Tomorrow en abril, por lo que se espera un encuentro sin precedentes de cara a la llegada de la nueva etapa de DC Studios. REUTERS/Caroline Brehman

La expectativa por el nuevo Universo Cinematográfico de DC sigue creciendo en el país y, ahora, México será uno de los escenarios clave para medir la reacción de los fans.

La actriz australiana Milly Alcock, quien dará vida a Supergirl: Woman of Tomorrow, y el director Craig Gillespie visitarán la Ciudad de México como parte de la CCXP México 2026, uno de los eventos de cultura pop más relevantes del país.

Milly Alcock y el director Craig Gillespie encabezarán el panel de Supergirl: Woman of Tomorrow el 26 de abril en el Centro Banamex. REUTERS/Caroline Brehman
Milly Alcock y el director Craig Gillespie encabezarán el panel de Supergirl: Woman of Tomorrow el 26 de abril en el Centro Banamex. REUTERS/Caroline Brehman

La organización anunció que la presencia de Alcock y Gillespie no representará sólo promoción, sino un primer acercamiento entre el público latinoamericano y la nueva etapa de DC Studios. El encuentro promete paneles, experiencias inmersivas y adelantos exclusivos que marcarán un antes y un después en la relación entre la franquicia y sus seguidores.

Fecha y sede confirmadas

El evento se celebrará del 24 al 26 de abril de 2026 en el Centro Banamex de la Ciudad de México. La participación de Milly Alcock y Craig Gillespie está programada para el domingo 26 de abril, en los escenarios principales de la convención.

  • Fechas: 24 al 26 de abril de 2026
  • Lugar: Centro Banamex, CDMX
  • Panel de Supergirl: domingo 26 de abril
  • Escenarios: Thunder Stage y Omelete Stage
Warner realizó el anuncio de la visita de Alcock y Gillespie a través de sus redes oficiales. (X/ @WBPictures_Mx)
Warner realizó el anuncio de la visita de Alcock y Gillespie a través de sus redes oficiales. (X/ @WBPictures_Mx)

Así, el evento se presenta como un momento clave para que los fans mexicanos conozcan de primera mano detalles inéditos de la película y convivan con sus protagonistas.

Las sorpresas para los asistentes

La visita de Alcock y Gillespie está diseñada como una experiencia completa para los fans. Se aseguró que no se trataría exclusivamente de escuchar anuncios, sino de adentrarse de lleno en el nuevo universo de Supergirl.

  • Paneles exclusivos con adelantos de la película.
  • Conversaciones cercanas con los protagonistas.
  • Experiencias inmersivas y actividades temáticas.
  • Posible presentación de material detrás de cámaras y arte conceptual exclusivo
La CCXP México 2026 promete paneles exclusivos, experiencias inmersivas y adelantos inéditos de Supergirl y la nueva etapa de DC Studios. REUTERS/Caroline Brehman
La CCXP México 2026 promete paneles exclusivos, experiencias inmersivas y adelantos inéditos de Supergirl y la nueva etapa de DC Studios. REUTERS/Caroline Brehman

De esta manera, cada actividad buscará reforzar la conexión entre el público y el nuevo rumbo de DC, ofreciendo un vistazo privilegiado antes del estreno mundial.

Cómo asistir y qué esperar

Con la presencia de otros nombres importantes en la industria como el de Christopher Lloyd y Aaron Paul, los boletos para CCXP México 2026 están disponibles a través de las plataformas oficiales del evento.

Por ello, la recomendación es adquirirlos con anticipación, ya que la presencia del equipo de Supergirl será seguramente uno de los momentos más concurridos de la convención.

Primer plano de Milly Alcock como Supergirl con el traje azul y rojo, cabello rubio al viento, mirando directamente a la cámara bajo un cielo luminoso
La experiencia en CCXP México marcará el inicio de la nueva era de DC Studios liderada por James Gunn y consolidará el papel de Supergirl en el futuro del cine de superhéroes. (Warner Bros.)

En este sentido, asistir a este encuentro no sólo significa convivir con Milly Alcock y Craig Gillespie, sino ser parte del inicio de una nueva etapa para DC Studios orquestada por James Gunn, donde Supergirl se perfila como uno de los pilares del futuro cinematográfico de la franquicia.

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