Metro CDMX: esta es la nueva modalidad digital de pago para ingresar a las 12 líneas del STC

Este es el nuevo método de pago para entrar al Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció una nueva modalidad de pago digital para acceder a las estaciones de las 12 líneas que componen la red del Metro CDMX. A través de un comunicado oficial, las autoridades capitalinas explicaron que entró en operación la nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada.

Con el objetivo de optimizar el método de cobro en el STC Metro, el gobierno de la Ciudad de México inició con la modernización de los accesos para facilitar el ingreso del público, esto en especial por la proximidad de la Copa Mundial 2026 de la FIFA pues la capital espera el recibimiento de público nacional y extranjero.

Las autoridades invitaron a los usuarios a aprovechar las actualizaciones digitales para viajar en el Metro CDMX, lo más sobresaliente es que la adquisición de esta tarjeta no tendrá algún costo adicional y permitirá viajar en cualquiera de los servicios de movilidad en la capital.

Línea 3 del Metro CDMX será modernizada (X/ @MetroCDMX)

¿Cómo funciona la tarjeta digital de Movilidad Integrada?

Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, precisó que todas las personas pueden adquirir esta tarjeta a través de la aplicación App CDMX disponible para todos los dispositivos móviles como Android y teléfonos Huawei, con próxima disponibilidad para iOS.

La tarjeta se descarga a través de la app CDMX y permite recargas digitales desde aplicaciones bancarias, tarjetas de crédito o débito, y su uso en los validadores de las 12 líneas, facilitando el acceso a los medios de transporte integrados. Su instalación no genera algún cargo adicional, el usuario decidirá cuánto dinero cargar a la tarjeta digital para viajar en el Metro CDMX.

Según el STC Metro, existen mil 800 validadores de pago que están distribuidos en las 12 líneas de la red del Metro CDMX, en la que se realizan 4.5 millones de viajes diarios.

Gobierno CDMX implementa tarjeta digital de movilidad para el transporte público

CRÉDITO: Jesus Aviles | Infobae México

La Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada llega a la Ciudad de México como parte de los preparativos para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026, permitiendo a las personas acceder al transporte público mediante el celular y prescindiendo de la tarjeta física, según anunció el Gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada Molina.

El anuncio realizado el 9 de diciembre enfatizó que la digitalización del acceso al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero constituye un paso fundamental en la modernización de los servicios de transporte. Ángel Augusto Tamariz Sánchez, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), detalló en conferencia de prensa que la Tarjeta Virtual MI podrá recargarse directamente desde la App CDMX con métodos como CoDi (Cobro Digital), tarjetas de crédito y tarjetas de débito.