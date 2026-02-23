Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

Mauricio Kuri reafirmó su compromiso con la transparencia y la información veraz durante la contingencia generada por la muerte de “El Mencho”. Foto: x.com/@makugo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, emitió un mensaje a la población para garantizar tranquilidad y seguridad tras los recientes hechos violentos provocados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Ante la ola de violencia que ha impactado a varios estados del país, Kuri anunció la suspensión de clases y reforzó la coordinación con autoridades federales y locales para proteger a la ciudadanía.

Mauricio Kuri: un llamado a la calma y transparencia

En un video difundido desde su hogar, el mandatario estatal subrayó que su prioridad es la seguridad de todos los queretanos.

“Siempre he sido transparente y lo seguiré siendo”, expresó, explicando que desde el inicio de los incidentes se coordinó con la Decimoctava Zona Militar, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para mantener una vigilancia constante y efectiva.

El gobernador señaló que la activación de medidas preventivas responde al objetivo de salvaguardar la integridad de queretanos y trabajadores educativos.

Kuri destacó que los eventos violentos registrados en Querétaro incluyeron incidentes en un Oxxo, donde no hubo heridos, y dos hechos en la carretera federal 57, bajo investigación de la FGR.

Suspensión de clases y medidas preventivas

Como medida preventiva y para proteger la integridad de estudiantes y docentes, se suspendieron las clases en todo el estado.

La decisión se tomó también ante la cancelación de eventos masivos, como el partido de fútbol entre Gallos Blancos y Juárez, a criterio de la Federación Mexicana de Fútbol, una medida que Kuri respaldó como prudente.

El gobernador Mauricio Kuri anunció la suspensión de clases en todo Querétaro como medida preventiva ante los incidentes generados tras la muerte de “El Mencho”. Crédito: Cuartoscuro.

“Lo más importante es salvaguardar la integridad de todas y todos”, enfatizó el gobernador.

Refuerzo de seguridad en límites estatales

Tras el abatimiento de “El Mencho”, las autoridades implementaron puntos de observación y recorridos de vigilancia en los límites de Querétaro con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.

La Policía Estatal informó que se realizan revisiones aleatorias a vehículos y patrullajes constantes, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los estados vecinos, para prevenir la entrada de grupos delictivos.

La Policía Estatal de Querétaro reforzó la vigilancia en carreteras y límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí para prevenir la entrada de grupos delictivos. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués)

Estas acciones buscan impedir reacomodos de células criminales, especialmente en corredores utilizados para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

Incidentes aislados y coordinación constante

Aunque se registraron incidentes como el incendio de un Oxxo en la colonia Palmas, Kuri aclaró que muchos de los rumores que circularon, como cierres de centros comerciales o fallas eléctricas, no estaban relacionados con la violencia.

La CFE confirmó que los cortes de luz se debieron al viento y no a los hechos delictivos.

El gobernador insistió en que la población no debe caer en psicosis, y que la información oficial debe consultarse únicamente a través de los canales del gobierno estatal.

Se cancelaron eventos masivos, incluidos partidos de fútbol, como parte de las acciones para resguardar la integridad de la población. crédito X

Lista de acciones tomadas tras la muerte de “El Mencho”:

Suspensión de clases en todo Querétaro como medida preventiva.

Cancelación de eventos masivos, incluyendo partidos de fútbol.

Coordinación permanente con Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía General de la República.

Refuerzo de vigilancia en carreteras y límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.

Instalación de puntos de observación estratégicos y patrullajes itinerantes.

Revisiones aleatorias de vehículos en comunidades cercanas a límites estatales.

Comunicación directa con la ciudadanía a través de canales oficiales para evitar rumores.

Con estas acciones, Querétaro busca mantener la seguridad y el orden mientras otras regiones del país enfrentan los efectos de la violencia generada tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.