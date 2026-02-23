México

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

Mauricio Kuri insistió en que la coordinación con los estados vecinos es clave para contener cualquier reacomodo de grupos delictivos tras el abatimiento del líder del CJNG

Guardar
Mauricio Kuri reafirmó su compromiso
Mauricio Kuri reafirmó su compromiso con la transparencia y la información veraz durante la contingencia generada por la muerte de “El Mencho”. Foto: x.com/@makugo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, emitió un mensaje a la población para garantizar tranquilidad y seguridad tras los recientes hechos violentos provocados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Ante la ola de violencia que ha impactado a varios estados del país, Kuri anunció la suspensión de clases y reforzó la coordinación con autoridades federales y locales para proteger a la ciudadanía.

Mauricio Kuri: un llamado a la calma y transparencia

En un video difundido desde su hogar, el mandatario estatal subrayó que su prioridad es la seguridad de todos los queretanos.

“Siempre he sido transparente y lo seguiré siendo”, expresó, explicando que desde el inicio de los incidentes se coordinó con la Decimoctava Zona Militar, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para mantener una vigilancia constante y efectiva.

El gobernador señaló que la activación de medidas preventivas responde al objetivo de salvaguardar la integridad de queretanos y trabajadores educativos.

Kuri destacó que los eventos violentos registrados en Querétaro incluyeron incidentes en un Oxxo, donde no hubo heridos, y dos hechos en la carretera federal 57, bajo investigación de la FGR.

Suspensión de clases y medidas preventivas

Como medida preventiva y para proteger la integridad de estudiantes y docentes, se suspendieron las clases en todo el estado.

La decisión se tomó también ante la cancelación de eventos masivos, como el partido de fútbol entre Gallos Blancos y Juárez, a criterio de la Federación Mexicana de Fútbol, una medida que Kuri respaldó como prudente.

El gobernador Mauricio Kuri anunció
El gobernador Mauricio Kuri anunció la suspensión de clases en todo Querétaro como medida preventiva ante los incidentes generados tras la muerte de “El Mencho”. Crédito: Cuartoscuro.

“Lo más importante es salvaguardar la integridad de todas y todos”, enfatizó el gobernador.

Refuerzo de seguridad en límites estatales

Tras el abatimiento de “El Mencho”, las autoridades implementaron puntos de observación y recorridos de vigilancia en los límites de Querétaro con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.

La Policía Estatal informó que se realizan revisiones aleatorias a vehículos y patrullajes constantes, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los estados vecinos, para prevenir la entrada de grupos delictivos.

La Policía Estatal de Querétaro
La Policía Estatal de Querétaro reforzó la vigilancia en carreteras y límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí para prevenir la entrada de grupos delictivos. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués)

Estas acciones buscan impedir reacomodos de células criminales, especialmente en corredores utilizados para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

Incidentes aislados y coordinación constante

Aunque se registraron incidentes como el incendio de un Oxxo en la colonia Palmas, Kuri aclaró que muchos de los rumores que circularon, como cierres de centros comerciales o fallas eléctricas, no estaban relacionados con la violencia.

La CFE confirmó que los cortes de luz se debieron al viento y no a los hechos delictivos.

El gobernador insistió en que la población no debe caer en psicosis, y que la información oficial debe consultarse únicamente a través de los canales del gobierno estatal.

Se cancelaron eventos masivos, incluidos
Se cancelaron eventos masivos, incluidos partidos de fútbol, como parte de las acciones para resguardar la integridad de la población. crédito X

Lista de acciones tomadas tras la muerte de “El Mencho”:

  • Suspensión de clases en todo Querétaro como medida preventiva.
  • Cancelación de eventos masivos, incluyendo partidos de fútbol.
  • Coordinación permanente con Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía General de la República.
  • Refuerzo de vigilancia en carreteras y límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.
  • Instalación de puntos de observación estratégicos y patrullajes itinerantes.
  • Revisiones aleatorias de vehículos en comunidades cercanas a límites estatales.
  • Comunicación directa con la ciudadanía a través de canales oficiales para evitar rumores.

Con estas acciones, Querétaro busca mantener la seguridad y el orden mientras otras regiones del país enfrentan los efectos de la violencia generada tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Temas Relacionados

Mauricio KuriQuerétaroEl MenchoCJNGNarco en MéxicoPolítica Mexicanaseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Reportan quema de dos sucursales del Banco del Bienestar en el Edomex

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de octubre en los municipios de Coacalco y Axapusco

Reportan quema de dos sucursales

UNAM suspende clases en tres planteles tras abatimiento de El Mencho

Diversas universidades priorizaron actividades en línea para garantizar la integridad de estudiantes

UNAM suspende clases en tres

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: incendian auto en Huehuetoca

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Cuáles son los mariscos que debes evitar para mantener controlada la presión arterial

Una selección sencilla puede marcar la diferencia cuando buscas cuidar tu corazón y reducir riesgos relacionados con la hipertensión

Cuáles son los mariscos que

Autoridades CDMX niegan que auto incendiado en la México - Cuernavaca en Tlalpan tenga relación con “El Mencho”

Detuvieron a 7 personas que participaron en este acto delincuencial, la SSC aseguró que los involucrados no tienen vínculo con los actos violentos en Jalisco

Autoridades CDMX niegan que auto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: incendian auto en Huehuetoca

¿Cuál es la historia de Tapalpa, lugar de Jalisco donde las autoridades capturaron a El Mencho?

De huellas dactilares hasta el ADN, así se comprueba la identidad de “El Mencho”

Poder Judicial podría declarar día inhábil el 23 de febrero por seguridad tras abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno