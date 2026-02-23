Sheinbaum pide "calma" ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

El operativo realizado por fuerzas federales mexicanas en el municipio de Tapalpa, Jalisco, culminó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’ y considerado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de otros seis integrantes de este grupo. Las acciones derivaron en bloqueos de carreteras y disturbios en al menos catorce estados, la suspensión de servicios públicos y un despliegue masivo de seguridad en distintas regiones del país. Según publicó el medio Europa Press, la reacción de las autoridades incluyó una solicitud de calma por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que, en la mayor parte del territorio nacional, las actividades se desarrollaban con normalidad.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad del gobierno federal mantiene una comunicación constante a través de sus canales oficiales, brindando actualizaciones sobre los hechos. Sheinbaum agregó que se ha coordinado a las fuerzas estatales y federales en todas las entidades afectadas, y remarcó el trabajo diario de su administración “por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”. La mandataria utilizó su cuenta en la red social X para hacer un llamado a la población para mantenerse informada y tranquila, al tiempo que reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en el operativo, que resultó en el abatimiento del jefe del CJNG.

Según detalló Europa Press en base al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación se desarrolló en Tapalpa, en la región sur del estado de Jalisco, e incluyó la intervención de varias aeronaves. El objetivo inicial consistía en detener a Oseguera y otros miembros de alto rango del CJNG. Durante la acción, las fuerzas militares fueron atacadas por integrantes del grupo; en respuesta, cuatro presuntos miembros del cártel murieron en el lugar, mientras que otros tres, heridos de gravedad, fallecieron durante el traslado en transporte aéreo hacia la Ciudad de México. Entre los fallecidos, confirmó la Secretaría de la Defensa, se encontraba ‘El Mencho’. El operativo también permitió la detención de dos personas relacionadas con el grupo y la incautación de armas y vehículos blindados utilizados por la organización criminal.

La violencia registrada tras la operación incluyó una ola de disturbios que abarcó, según consignó Europa Press, al menos catorce entidades federativas. En Jalisco, los efectos más visibles se manifestaron en la capital, Guadalajara, y en localidades cercanas como Puerto Vallarta y otros municipios del sur del estado. Diversos servicios públicos resultaron suspendidos, incluidos los sistemas de transporte colectivo, desde primeras horas del día, y las autoridades recomendaron a los habitantes no salir de sus domicilios hasta nuevo aviso.

El Ministerio de Exteriores mexicano también emitió un comunicado en el que elogió la intervención del personal de Defensa y del Gabinete de Seguridad federal. El organismo, dirigido por Juan Ramón de la Fuente, expresó su solidaridad con quienes participaron en la operación y subrayó que en México sigue vigente el Estado de derecho. En palabras del ministerio, las autoridades mexicanas trabajan bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum para salvaguardar la seguridad y el bienestar nacional diariamente.

Tres elementos del Ejército mexicano resultaron heridos en el operativo y fueron trasladados de inmediato a la Ciudad de México para recibir atención médica urgente, según la información difundida por la Secretaría de la Defensa y recogida por Europa Press. El despliegue de efectivos y vehículos militares abarcó zonas clave del occidente del país, extendiéndose desde Tapalpa hasta la franja costera e involucrando municipios de alta relevancia estratégica para el CJNG.

El impacto de la operación se reflejó en la reacción de la población y las repercusiones en los servicios e instalaciones públicas, resaltó Europa Press. El cártel encabezado hasta el momento por Oseguera mantenía una fuerte presencia en distintas regiones de México, y su líder figuraba en las listas de los criminales más buscados tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses. El operativo contó con información compartida por agencias estadounidenses, según especificó la Secretaría de la Defensa.

Las autoridades federales y estatales, en reiteradas intervenciones durante la jornada, insistieron en la coordinación institucional y en el control sobre el territorio, a pesar de los episodios de violencia y las afectaciones al transporte y otros servicios reportadas principalmente en Jalisco. La situación generó reacciones en las redes sociales y mantuvo en expectativa a la opinión pública, mientras continuaban los patrullajes militares y se reforzaban los anillos de seguridad en puntos considerados críticos para la estabilidad de la región.

La muerte de Oseguera, de acuerdo con las comunicaciones oficiales consultadas por Europa Press, representa un golpe para la estructura del CJNG. Según la información difundida, la operación formó parte de una estrategia nacional que involucra la colaboración de fuerzas federales, estatales y la cooperación internacional. Ante los hechos violentos y las repercusiones en la vida diaria de millones de personas en diversos estados, la presidencia y el gabinete reiteraron su llamado a la calma y el compromiso de mantener informada a la ciudadanía.