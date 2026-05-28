Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.
Es por eso que el AICM informa en vivo el estatus de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas de hoy.
Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: VB1192
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Destino: Reynosa
Aerolínea: Viva Aerobus
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Hora: 06:00
Estatus: Demorado
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Vuelo: Y4380
Destino: Hermosillo
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Aerolínea: Volaris
Hora: 06:10
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Estado: Demorado
Vuelo: UA1064
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Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
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Hora: 07:10
Estatus: Demorado
Vuelo: DL593
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 08:40
Estado: Demorado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 08:45
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1414
Destino: Chetumal
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 10:45
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4780
Destino: Orlando
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:15
Estado: Demorado
Vuelo: Y4340
Destino: Huatulco
Aerolínea: Volaris
Hora: 13:35
Estado: Demorado
Vuelo: DL605
Destino: Mineapolis
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 14:55
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:35
Estado: Demorado
Vuelo: UA1272
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 17:30
Estado: Demorado
Vuelo: AM836
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:50
Estatus: Demorado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 18:00
Estado: Demorado
Vuelo: DL630
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 19:15
Estatus: Cancelado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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