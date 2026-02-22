Clima de hoy domingo 22 de febrero: pronóstico de bajas temperaturas, vientos y lluvias en CDMX y estados

Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 29 de enero. Crédito: Cuartoscuro

Este domingo 22 de febrero el clima en México estará marcado por el avance del frente frío número 37, que ocasionará una mezcla de bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país, mientras que en otras zonas persistirá un ambiente cálido debido a una onda de calor.

En Ciudad de México, CDMX, MX, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas y vientos fuertes, especialmente para la madrugada y primeras horas de este domingo. Se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 4 y 6 °C en zonas montañosas como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y rachas de viento de 50 a 59 km/h durante la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo.

Pronóstico nacional: lluvia, viento y frío

El frente frío 37 dejará lluvias importantes y descenso de temperaturas en regiones del oriente, sureste, norte y centro del país, además de vientos intensos.

Lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes en estados como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos en Tlaxcala y Yucatán.

Rachas muy fuertes de viento tipo “Norte” con picos hasta 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz e Istmo de Tehuantepec, y oleaje elevado en las costas del Golfo.

Descenso de temperaturas generalizado, con posibilidad de heladas en zonas montañosas del norte y centro del país.

De calor extremo a bajas temperaturas

Mientras el frente frío genera inestabilidad, un sistema anticiclónico mantiene una onda de calor en el occidente y sur de México, con máximas esperadas de 35 °C a 45 °C en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima.

Recomendaciones

En CDMX y zonas frías : usar varias capas de ropa, proteger piel expuesta al frío y mantenerse informado sobre cambios en el pronóstico.

En zonas de lluvia : llevar impermeable o paraguas, evitar zonas propensas a inundaciones y manejar con precaución.

En regiones con viento fuerte: asegurar objetos al aire libre, mantenerse alejados de árboles frágiles y seguir indicaciones de protección civil.

Este domingo climático estará lleno de contrastes entre ambientes fríos con lluvia y viento en el centro y sureste, y calor intenso en el occidente y sur del país, por lo que es importante planear actividades con base en el pronóstico local.