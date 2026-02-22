México

Clima de hoy domingo 22 de febrero: pronóstico de bajas temperaturas, vientos y lluvias en CDMX y estados

Toma tus precauciones para resistir los contrastantes cambios de temperatura este fin de semana

Este domingo 22 de febrero el clima en México estará marcado por el avance del frente frío número 37, que ocasionará una mezcla de bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país, mientras que en otras zonas persistirá un ambiente cálido debido a una onda de calor.

En Ciudad de México, CDMX, MX, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas y vientos fuertes, especialmente para la madrugada y primeras horas de este domingo. Se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 4 y 6 °C en zonas montañosas como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, y rachas de viento de 50 a 59 km/h durante la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo.

Pronóstico nacional: lluvia, viento y frío

El frente frío 37 dejará lluvias importantes y descenso de temperaturas en regiones del oriente, sureste, norte y centro del país, además de vientos intensos.

  • Lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
  • Lluvias fuertes en estados como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.
  • Chubascos en Tlaxcala y Yucatán.
  • Rachas muy fuertes de viento tipo “Norte” con picos hasta 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz e Istmo de Tehuantepec, y oleaje elevado en las costas del Golfo.
  • Descenso de temperaturas generalizado, con posibilidad de heladas en zonas montañosas del norte y centro del país.

De calor extremo a bajas temperaturas

Mientras el frente frío genera inestabilidad, un sistema anticiclónico mantiene una onda de calor en el occidente y sur de México, con máximas esperadas de 35 °C a 45 °C en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima.

Recomendaciones

  • En CDMX y zonas frías: usar varias capas de ropa, proteger piel expuesta al frío y mantenerse informado sobre cambios en el pronóstico.
  • En zonas de lluvia: llevar impermeable o paraguas, evitar zonas propensas a inundaciones y manejar con precaución.
  • En regiones con viento fuerte: asegurar objetos al aire libre, mantenerse alejados de árboles frágiles y seguir indicaciones de protección civil.

Este domingo climático estará lleno de contrastes entre ambientes fríos con lluvia y viento en el centro y sureste, y calor intenso en el occidente y sur del país, por lo que es importante planear actividades con base en el pronóstico local.

