Vientos con rachas de hasta 69km/h en CDMX: activan alerta amarilla y naranja en estas alcaldías hoy domingo 22 de febrero

En toda la Ciudad de México fue emitida las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el lunes 23 del presente mes

Activan doble alerta en la CDMX por vientos fuertes para hoy domingo 22 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

No solo serán las bajas temperaturas en gran parte de la Ciudad de México, también vientos fuertes con rachas de hasta 69 kilómetros por hora se esperan para la tarde y noche de este domingo 22 de febrero en la capital del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 22 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Señaló que las 16 alcaldías estarán en alerta por los vientos con rachas esperados para la tarde y noche de este domingo 22 de febrero. Precisó que en algunas demarcaciones las rachas serán más fuertes que en otras.

Protección Civil de la capital del país hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante el día.

Activan doble alerta en la CDMX por rachas de vientos fuertes para la tarde y noche de este domingo 22 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos mencionó que las 16 alcaldías estarán en alerta, tanto en la emisión amarilla como en la naranja.

Recomendaciones y peligros asociados fueron dados a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México. Crédito: Cuartoscuro.

Alerta amarilla por vientos fuertes este domingo 22 de febrero

Las alcaldías que estarán en alerta amarilla por rachas fuertes de vientos serán: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, debido a las fuertes rachas de vientos esperadas.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las rachas de viento esperadas serán de 50 a 59 kilómetros por hora.

Las recomendaciones para estas siete demarcaciones son:

  • Guarda o retira objetos que pueden caer.
  • No subas a andamios, azoteas ni cornisas.
  • Utiliza cubrebocas.

En tanto, los peligros asociados por la alerta amarilla dados a conocer son:

  • Caída de ramas, árboles y lonas.
  • Objetos caídos en los caminos y carreteras.
  • Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.
Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Alerta naranja por vientos fuertes para hoy domingo 22 de febrero

En tanto, las alcaldías que tendrán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 22 de febrero y donde fue emitida la alerta naranja son: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán alerta naranja para la tarde y noche de esta fecha por las rachas esperadas.

Según lo indicado por Protección Civil, las rachas esperadas son de 60 a 69 kilómetros por hora.

Las recomendaciones para estas nueve demarcaciones son:

  • Retirar o asegurar objetos en exteriores (macetas, muebles y herramientas).
  • Evitar caminar cerca de árboles grandes, postes de luz y espectaculares.
  • Seguir las actualizaciones de protección civil.

En tanto, los peligros asociados a la alerta naranja previstos para este domingo 22 de febrero son:

  • Caída de ramas y arboles de tamaño mediano.
  • Desprendimiento de lonas, techos ligeros y anuncios publicitarios.
  • Incremento de polvo y partículas suspendidas, afectando la calidad del aire.
Nueve alcaldías de CDMX están en alerta naranja por vientos fuertes hoy domingo 22 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

