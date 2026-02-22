México

Frío continuará en la CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas en estas alcaldías para el lunes 23 de enero

Se prevén temperaturas de 1 a 6 grados Celsius, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 22 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Se prevé que para el lunes 23 de enero exista la probabilidad de bajas temperaturas en gran parte de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Pese a los días de altas temperaturas, la tarde del pasado sábado 21 de febrero comenzaron a descender considerablemente las temperaturas en gran parte de la Ciudad de México con el reporte de vientos fuertes.

Ante esto, este domingo 22 de febrero las bajas temperaturas continuaron para el amanecer en la capital del país y continuarán para el próximo lunes 23 del presente mes, notificó Protección Civil local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.

Se trata de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este lunes 23 de febrero, según la dependencia de la capital del país. Agregó que en algunas demarcaciones habrá más ambiente frío que en otras.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones.

Activan doble alerta en CDMX por bajas temperaturas para el lunes 23 de febrero

Debido a las bajas temperaturas previstas por Protección Civil de la Ciudad de México para este lunes 23 de febrero, fue activada la alerta amarilla y naranja para el amanecer de esta fecha.

Las alcaldías que estarán en alerta amarilla en la Ciudad de México serán: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Nueve alcaldías estarán en alerta amarilla para el amanecer de este lunes 23 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto, las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco estarán en alerta naranja para el amanecer de este lunes 23 de febrero.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas demarcaciones en alerta naranja son:

  • Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
Seis alcaldías de la CDMX estarán en alerta naranja por bajas temperaturas este lunes 23 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 16 alcaldías para la mañana de este lunes 22 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 16 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 22 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán desde la medianoche del lunes 23 de enero de 2026. Crédito: Cuartoscuro.

