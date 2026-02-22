México

Jengibre y cúrcuma: la poderosa combinación antiestrés para eliminar de raíz los dolores musculares

La Leche Dorada es una potente herramienta terapéutica respaldada por la ciencia moderna

Guardar
La Leche Dorada es una
La Leche Dorada es una potente herramienta terapéutica respaldada por la ciencia moderna. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

La necesidad de fortalecer el sistema inmunitario y reducir la inflamación ha llevado a muchas personas a recomendar la Leche Dorada. Basada en la antigua tradición ayurvédica de la India, esta preparación no es solo una tendencia gastronómica; es una potente herramienta terapéutica respaldada hoy por la ciencia moderna.

Su poder sinérgico

El secreto de esta bebida reside en la combinación de dos raíces hermanas: la cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma contiene curcumina, un polifenol que, según un estudio publicado en Journal of Biological Chemistry, actúa bloqueando la molécula NF-kB, responsable de desencadenar procesos inflamatorios crónicos.

Por su parte, el jengibre aporta gingerol. Investigaciones citadas en Phytotherapy Research destacan su capacidad para acelerar el vaciado gástrico, lo que lo convierte en el aliado perfecto para quienes sufren de indigestión o náuseas.

(Freepik)
(Freepik)

Sin embargo, para que estos beneficios lleguen al torrente sanguíneo, la receta debe seguir una lógica química específica: la presencia de piperina (pimienta negra) y una grasa saludable. Sin ellas, el cuerpo metaboliza la curcumina demasiado rápido, perdiendo su potencial.

Cómo preparar Leche Dorada paso a paso

Para obtener un efecto terapéutico real, es preferible utilizar ingredientes de alta calidad y evitar los azúcares refinados.

Ingredientes necesarios:

  1. 250 ml de leche vegetal (coco o almendras son ideales por su contenido graso).
  2. 1/2 cucharadita de cúrcuma orgánica en polvo.
  3. 1/4 de cucharadita de jengibre en polvo (o 1 cm de raíz fresca).
  4. Una pizca generosa de pimienta negra recién molida.
  5. 1 cucharadita de aceite de coco virgen (opcional, si la leche es ligera).
  6. Endulzante natural (miel cruda o estevia) al gusto.
Para obtener un efecto terapéutico
Para obtener un efecto terapéutico real, es preferible utilizar ingredientes de alta calidad y evitar los azúcares refinados. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Procedimiento:

  1. La mezcla: En un cazo pequeño, vierte la leche y añade la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. Si usas raíz fresca, rállala finamente para liberar los aceites esenciales.
  2. Activación térmica: Calienta la mezcla a fuego medio-bajo. Es crucial no permitir que hierva, ya que las altas temperaturas prolongadas pueden degradar algunos antioxidantes. Mantén el calor durante unos 5 a 8 minutos, removiendo constantemente.
  3. Emulsión de grasas: Añade el aceite de coco. Este paso garantiza que la curcumina sea soluble y atraviese la barrera intestinal.
  4. Finalización: Retira del fuego, cuela si es necesario y añade el endulzante una vez que la temperatura haya bajado ligeramente para preservar las propiedades de la miel.
La cúrcuma actúa bloqueando la
La cúrcuma actúa bloqueando la molécula NF-kB, responsable de desencadenar procesos inflamatorios crónicos.. (Freepik)

Beneficios comprobados de su consumo regular

Integrar una taza de Leche Dorada en tu rutina nocturna puede ayudar a:

  • Reducir el dolor articular: Útil en pacientes con artritis debido a su efecto analgésico.
  • Mejorar la salud cerebral: La curcumina eleva los niveles de BDNF, una proteína esencial para la plasticidad neuronal.
  • Controlar el estrés oxidativo: Protege a las células del daño causado por los radicales libres.

Temas Relacionados

JengibreCúrcumaLeche doradaBienestarSaludBebidas saludablesEstrés oxidativomexico-noticias

Más Noticias

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

En el aniversario 97 del natalicio de Roberto Gómez Bolaños, ambas actrices compartieron mensajes que subrayan la huella emocional y artística del comediante en sus vidas

María Antonieta de las Nieves

Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y pasos para registrar tu proyecto en CDMX

IECM invita a ciudadanía, niñas, niños y adolescentes a inscribir propuestas hasta el 24 de febrero

Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y

Luna de Sangre en marzo 2026: cuándo y hora exacta para ver el eclipse total que pintará el cielo de rojo en México

Este evento será visible desde cualquier punto del país y no volverá a repetirse hasta 2028

Luna de Sangre en marzo

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Eran jóvenes de Celaya, ciudad ubicada a menos de 20 kilómetros de los lugares donde finalmente se encontraron sus restos

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de

Sarampión en México, expertos alertan por Mundial 2026 y refuerzan llamado a vacunación

Secretaría de Turismo estima que 5.5 millones de visitantes arribarán al país por la justa deportiva

Sarampión en México, expertos alertan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

ENTRETENIMIENTO

María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

DEPORTES

Larcamón se rinde ante Charly

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

AZ Almaar vs Sparta Rotterdam: a qué hora y dónde ver en México a Mateo Chávez en la Eredivisie

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis