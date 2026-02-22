Esta era la recompensa millonaria que ofrecían la DEA y el FBI por ‘El Mencho’, líder del CJNG

La figura de El Mencho se mantiene activa en el imaginario criminal, aunque su paradero y estado real sigan envueltos en misterio. (Departamento de Estado)

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos y México durante más de una década, hasta que fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, en un operativo conjunto de seguridad.

Recompensas en Estados Unidos: de 5 millones a 15 millones de dólares

La primera recompensa que Estados Unidos ofreció por “El Mencho” fue de hasta 5 millones de dólares, emitida por el Departamento de Estado como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos en 2014, cuando ya enfrentaba acusaciones por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina en ese país.

La Fiscalía federal aumentó la recompensa por su cabeza

A medida que su organización creció en tamaño, alcance y violencia —estableciéndose en 23 estados de México y expandiéndose internacionalmente—, el gobierno estadounidense elevó la oferta:

2018 : La recompensa subió a 10 millones de dólares , reflejando la creciente importancia de su captura para la justicia norteamericana.

4 de diciembre de 2024: El Departamento de Estado nuevamente aumentó la cifra a 15 millones de dólares, un incremento de 5 millones, como parte de la presión para su localización y detención bajo cargos que incluyen tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Este monto hacía de El Mencho uno de los fugitivos más recompensados por Estados Unidos, detrás solo de otros líderes históricos como Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecerían hasta 20 millones de dólares.

Recompensas en México: 30 millones de pesos

En México, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) también ofreció una recompensa por El Mencho.

En agosto de 2018, la autoridad publicó en el Diario Oficial de la Federación una oferta de hasta 30 millones de pesos para quien proporcionara información que condujera a su captura.

Una década de persecución internacional

La serie de recompensas refleja la larga y compleja lucha de las autoridades contra el CJNG. Desde su inclusión en las listas de los más buscados hasta el incremento de las gratificaciones, tanto Estados Unidos como México intentaron presionar para su captura a través de incentivos económicos que aumentaron conforme avanzaban las investigaciones y crecía la influencia del cartel.

La ilustración con la que el diario francés acompañó su artículo sobre el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho". (Imagen cortesía Le Monde)

Tras su muerte en 2026, estas cifras se mantienen como parte del registro de esfuerzos internacionales para desarticular uno de los cárteles más violentos y poderosos de las últimas décadas.