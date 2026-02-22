Coctel Zombie: aprende a preparar esta clásica bebida desde casa

México


El clásico Zombie mantiene su popularidad gracias a su preparación distintiva. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El coctel Zombie es uno de los tragos más emblemáticos de la coctelería tiki, famoso por su potente combinación de rones y su apariencia tropical.

Su origen se remonta a la década de 1930 y suele atribuirse a Donn Beach, fundador del icónico bar Don the Beachcomber, considerado pionero del estilo tiki en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, el Zombie se convirtió en un clásico por su sabor intenso y su alto contenido alcohólico.

Aunque existen múltiples versiones, la receta tradicional combina distintos tipos de ron, jugos cítricos y un toque de granadina o falernum, dando como resultado una bebida equilibrada entre dulce, ácida y especiada.


Esta bebida se caracteriza por su mezcla de rones, lo que le da un toque ideal para ambientes tropicales. Foto: (iStock)

Receta clásica del coctel Zombie

Ingredientes:

  • 45 ml de ron blanco
  • 45 ml de ron oscuro
  • 30 ml de ron añejo o overproof (opcional para mayor intensidad)
  • 20 ml de jugo de limón fresco
  • 20 ml de jugo de piña
  • 15 ml de jugo de naranja
  • 10 ml de granadina
  • 10 ml de jarabe natural
  • 1 chorrito de amargo aromático (tipo Angostura)
  • Hielo al gusto

Preparación paso a paso:

  1. Llena una coctelera con abundante hielo.
  2. Agrega todos los rones, los jugos, la granadina, el jarabe y el amargo.
  3. Agita enérgicamente durante 10 a 15 segundos hasta que la mezcla esté bien fría.
  4. Sirve en un vaso alto o vaso tiki con hielo triturado.
  5. Decora con una rodaja de naranja, una cereza y, si lo deseas, una hoja de menta fresca.

Para una presentación más llamativa, puedes añadir un poco de ron overproof encima y flambear ligeramente (con precaución), lo que aporta aroma y un efecto visual característico de la coctelería tiki.


El secreto del cóctel Zombie: rones, cítricos y sabor explosivo. Foto: (iStock)

¿Por qué es tan popular?

El Zombie destaca por su complejidad de sabores. La mezcla de rones aporta profundidad y cuerpo; los jugos cítricos equilibran la potencia alcohólica, mientras que la granadina añade dulzor y color rojizo. Es un coctel ideal para reuniones o celebraciones temáticas tropicales.

Sin embargo, es importante consumirlo con moderación. Tradicionalmente, algunos bares limitaban su venta a uno o dos por persona debido a su alto contenido de alcohol.

Recomendaciones para prepararlo en casa

  • Utiliza jugos naturales recién exprimidos para lograr mejor sabor.
  • Ajusta el dulzor según tu preferencia, reduciendo o aumentando el jarabe.
  • Si no cuentas con varios tipos de ron, puedes usar dos variedades distintas para mantener la esencia del trago.
  • Sirve siempre bien frío y con abundante hielo triturado.

El coctel Zombie es una bebida vibrante y con historia, perfecta para quienes buscan sabores intensos y una experiencia tropical en cada sorbo. Prepararlo en casa es sencillo si se respetan las proporciones y se cuida la calidad de los ingredientes.

