Ecatepec tendrá campaña masiva de esterilización en estas colonias

Perros, gatos y conejos enjaulados son hallados durante una operación contra la venta ilegal de animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ecatepec lanza una campaña masiva de esterilización dirigida a perros y gatos en abandono, con el objetivo de combatir la sobrepoblación y reducir riesgos sanitarios y de seguridad en el municipio. El gobierno encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss estima que cerca de un millón de animales callejeros viven en Ecatepec, lo que representa una quinta parte del total de más de cinco millones de animales en situación de calle en el Estado de México, según datos presentados por la alcaldesa este 14 de abril.

La estrategia integral de bienestar animal presentada en Ecatepec incluye la campaña “Huellitas de Amor”, mediante la cual se realizarán mil 200 esterilizaciones gratuitas entre el 13 y el 18 de abril. Cisneros Coss afirma que esta intervención podría evitar el nacimiento de más de dos millones de animales no deseados en un periodo de cinco años, cifra que busca cambiar de fondo las condiciones de sobrepoblación y abandono en el municipio.

Nuestros amigos 🐶🐱 Xolo y Misi tienen un mensaje muy importante para ti:

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📅 Del 13 al 18 de abril

⏰ De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

📍 En diferentes sedes del municipio de Ecatepec



🐾 Dale a tu mascota… pic.twitter.com/uaWUHDZQrb — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) April 14, 2026

Ecatepec concentra la mayor cantidad de animales en abandono en el Estado de México

La presidenta municipal advierte que la problemática del abandono animal incide directamente en la salud pública. El municipio registra el mayor número de casos de mordeduras en toda la entidad, con más de 17 mil incidentes ocurridos en el Estado de México durante 2023, de los cuales una alta proporción corresponde a habitantes de Ecatepec.

Cisneros Coss señala que el contacto entre la ciudadanía y animales en situación de calle está vinculado a la transmisión de más de 140 enfermedades, lo que constituye un riesgo permanente para la población. La magnitud del problema obliga, en palabras de la alcaldesa, a vincular la política de bienestar animal a la estrategia de seguridad pública, porque “el bienestar animal también forma parte de la estrategia de seguridad pública, al buscar disminuir riesgos para la población”.

Vendedor ambulante de carne para gatos y perros (imagen Ilustrativa Infobae)

Campaña territorial y participación comunitaria

Las jornadas de esterilización gratuitas se desarrollarán en colonias con alta presencia de fauna callejera, entre las que se encuentran Ciudad Cuauhtémoc, Luis Donaldo Colosio, Tomás Chiconautla, La Laguna Chiconautla y Los Bordos. El operativo incluye acciones territoriales, con brigadas veterinarias que acudirán a diversas comunidades, y concluirá con una macro jornada de atención en la explanada municipal.

La campaña involucra a instituciones académicas, asociaciones civiles y especialistas en medicina veterinaria, quienes aportan asistencia técnica y atención directa a los animales. El gobierno de Ecatepec hace un llamado a la participación activa de la ciudadanía, invitando a sumarse a las jornadas y promover la tenencia responsable de mascotas, como condición para revertir la crisis de abandono animal en el municipio.

éxico enfrenta un punto de inflexión demográfico y social respecto a su fauna urbana. Al iniciar 2026, el país se posiciona como el líder en población de perros callejeros en América Latina, una crisis de bienestar que se agudiza en vísperas del mayor evento deportivo del planeta. Con aproximadamente 29.7 millones de perros y gatos viviendo en las calles, la nación busca una respuesta estructural que trascienda el control poblacional para convertirse en un mandato ético y constitucional.

<b>Crecimiento exponencial de sobrepoblación</b>

La magnitud del abandono en México ha superado la capacidad de respuesta de los organismos civiles y gubernamentales. Según proyecciones para este 2026, el 70% de los perros en el país se encuentran en situación de calle. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que la población total de animales domésticos ronda los 28 millones, pero con un crecimiento anual sostenido del 20%.

Este fenómeno responde a una dinámica de abandono masivo. Se estima que cada día mil 300 animales son dejados a su suerte en la vía pública. Aunque la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) indica que el 69.8% de los hogares tiene una mascota, el desequilibrio con los animales que deambulan sin hogar es abismal. La falta de microchips de identificación en el 75% de los animales rescatados imposibilita la rendición de cuentas para los propietarios irresponsables.