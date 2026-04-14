Congreso declara constitucional el Plan B de la reforma electoral

El Plan B de la reforma electoral impulsada desde hace meses por la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue declarada constitucional al haber sido aprobada por 20 congresos, incluida la legislatura de la Ciudad de México.
Durante la sesión de este 14 de abril de 2026, la Cámara de Diputados declaró constitucional la iniciativa impulsada desde presidencia. Misma que fue avalada en lo general hace unos días, con los votos de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, aunque en lo particular solo las bancadas de alianza dieron el aval.
¿Qué estados ya aprobaron el Plan B?
Durante la sesión, la diputada Kenia López Rabadán instó a dar a conocer ante el Pleno el nombre y número de legislaturas que le habrían dado trámite a la reforma:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Guerrero
- Hidalgo
- Estado de México
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Ciudad de México
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