Christopher Masterson revela cómo tener amigos mexicanos lo hizo descubrir la emotiva razón del éxito de ‘Malcolm’

Christopher Masterson, conocido por su papel en "Malcolm in the Middle", sonríe mientras explica cómo sus amigos mexicanos le hicieron descubrir el gran éxito de la serie en el país. (Captura de pantalla: YouTube)

La visita del elenco de Malcolm el de en Medio a Venga la Alegría dejó una revelación clave sobre el fenómeno de la serie en México. El actor Christopher Masterson explicó que su cercanía con mexicanos influyó en su comprensión del éxito del programa en el país.

Durante la entrevista en el matutino, Masterson compartió su percepción sobre el impacto cultural de la historia: “Yo adivino que es porque es un show familiar. Muchos de nuestros amigos eran de México y se identificaban con eso”.

El actor destacó que la conexión emocional con los personajes juega un papel determinante: “Creo que también tiene que ver con que si lo ves de tanto tiempo, sientes que conoces a la gente, a los personajes”.

El intérprete fue más allá al describir el vínculo que genera la serie con la audiencia: “Muchos de mis shows favoritos, si yo los veo en la vida real, solo quiero acercarme y decirles ‘hola, quiero tenerlos en mi sala’”. Su testimonio apunta a una relación cercana entre ficción y espectador, un factor que explica la vigencia del programa entre distintas generaciones.

Los actores de 'Malcolm in the Middle', incluyendo a Christopher Masterson, en entrevista en el programa Venga la Alegría. (Venga la Alegría: X)

Por su parte, Justin Berfield reforzó esta idea con un enfoque en la dinámica familiar que retrata la serie. “Y también creo que tiene que ver con que la familia es caótica. Todo el mundo siente que su familia es muy similar. Y claro, eso te identifica”, afirmó.

La presencia de Masterson, Berfield y Frankie Muniz en el programa ocurre este 14 de abril de 2026, en medio de una estrategia distinta por parte de TV Azteca tras la polémica vivida con Katy Perry en 2024. En aquella ocasión, la cantante enfrentó dinámicas cuestionadas por la audiencia, lo que derivó en críticas hacia la producción.

Antiguos y nuevos personajes aparecen en la nueva temporada de Malcolm el de en medio. (Hulu / YouTube)

A diferencia de ese episodio, el recibimiento al elenco apostó por un formato más sobrio. La entrevista, a cargo de El Capi Pérez y Ricardo Casares, se centró en el impacto de la serie y la experiencia con el público mexicano.

La reacción en redes sociales subrayó el cambio. Usuarios destacaron el trato respetuoso y la ausencia de dinámicas forzadas. En paralelo, el propio Muniz reconoció la magnitud del fenómeno: “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”.

El paso del elenco por la televisión mexicana confirma que Malcolm el de en medio mantiene una conexión sólida con la audiencia. Las declaraciones de sus protagonistas apuntan a una fórmula clara: historias familiares universales, personajes cercanos y una identificación que trasciende fronteras.