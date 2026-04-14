México

Christopher Masterson revela cómo tener amigos mexicanos lo hizo descubrir la emotiva razón del éxito de ‘Malcolm’

Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield visitaron el matutino ‘Venga la Alegría’ como parte de la promoción de ‘Malcolm el de en Medio: La vida sigue siendo injusta’

Guardar
Primer plano de Christopher Masterson con barba, sonriendo y mirando a la cámara, con una imagen circular del elenco de 'Malcolm in the Middle' en el fondo
Christopher Masterson, conocido por su papel en "Malcolm in the Middle", sonríe mientras explica cómo sus amigos mexicanos le hicieron descubrir el gran éxito de la serie en el país. (Captura de pantalla: YouTube)

La visita del elenco de Malcolm el de en Medio a Venga la Alegría dejó una revelación clave sobre el fenómeno de la serie en México. El actor Christopher Masterson explicó que su cercanía con mexicanos influyó en su comprensión del éxito del programa en el país.

Durante la entrevista en el matutino, Masterson compartió su percepción sobre el impacto cultural de la historia: “Yo adivino que es porque es un show familiar. Muchos de nuestros amigos eran de México y se identificaban con eso”.

El actor destacó que la conexión emocional con los personajes juega un papel determinante: “Creo que también tiene que ver con que si lo ves de tanto tiempo, sientes que conoces a la gente, a los personajes”.

El intérprete fue más allá al describir el vínculo que genera la serie con la audiencia: “Muchos de mis shows favoritos, si yo los veo en la vida real, solo quiero acercarme y decirles ‘hola, quiero tenerlos en mi sala’”. Su testimonio apunta a una relación cercana entre ficción y espectador, un factor que explica la vigencia del programa entre distintas generaciones.

Cinco hombres sentados en un colorido set de televisión. Dos sofás, uno azul y otro amarillo, flanquean una mesa de centro redonda. El fondo muestra el logo 'Malcolm in the Middle'
Los actores de 'Malcolm in the Middle', incluyendo a Christopher Masterson, en entrevista en el programa Venga la Alegría. (Venga la Alegría: X)

Por su parte, Justin Berfield reforzó esta idea con un enfoque en la dinámica familiar que retrata la serie. “Y también creo que tiene que ver con que la familia es caótica. Todo el mundo siente que su familia es muy similar. Y claro, eso te identifica”, afirmó.

La presencia de Masterson, Berfield y Frankie Muniz en el programa ocurre este 14 de abril de 2026, en medio de una estrategia distinta por parte de TV Azteca tras la polémica vivida con Katy Perry en 2024. En aquella ocasión, la cantante enfrentó dinámicas cuestionadas por la audiencia, lo que derivó en críticas hacia la producción.

Antiguos y nuevos personajes aparecen en la nueva temporada de Malcolm el de en medio.
Antiguos y nuevos personajes aparecen en la nueva temporada de Malcolm el de en medio. (Hulu / YouTube)

A diferencia de ese episodio, el recibimiento al elenco apostó por un formato más sobrio. La entrevista, a cargo de El Capi Pérez y Ricardo Casares, se centró en el impacto de la serie y la experiencia con el público mexicano.

La reacción en redes sociales subrayó el cambio. Usuarios destacaron el trato respetuoso y la ausencia de dinámicas forzadas. En paralelo, el propio Muniz reconoció la magnitud del fenómeno: “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”.

El paso del elenco por la televisión mexicana confirma que Malcolm el de en medio mantiene una conexión sólida con la audiencia. Las declaraciones de sus protagonistas apuntan a una fórmula clara: historias familiares universales, personajes cercanos y una identificación que trasciende fronteras.

Temas Relacionados

Malcolm el de en MedioVenga la AlegríaChristopher MastersonTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno CDMX habilita albergues para damnificados por la fuga de agua en Torres de Potrero

Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón trabajan para atender las afectaciones que dejó el derrame de agua potable durante la mañana de este 14 de abril

Gobierno CDMX habilita albergues para damnificados por la fuga de agua en Torres de Potrero

El incómodo momento que volvió viral a Katy Cardona en La Mansión VIP

Un incidente inesperado en La Mansión VIP desata conversación en redes sobre los límites y la espontaneidad en la televisión en tiempo real, colocando a una de sus participantes en el centro de la atención nacional

El incómodo momento que volvió viral a Katy Cardona en La Mansión VIP

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

Los uniformados fueron capacitados para combatir amenazas de alto riesgo en la entidad

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 14 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 14 de abril?

Capturan a colombiana Karent Carolina, acusada de robo de casas en CDMX: ya había sido detenida antes

La mujer de 41 años es señalada por robos a casa habitación en la Ciudad de México y el Estado de México

Capturan a colombiana Karent Carolina, acusada de robo de casas en CDMX: ya había sido detenida antes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

Abatimiento de “El Mencho” no influyó en alza de homicidios en Jalisco: gobierno reportó 50% menos

Suman 10 detenidos por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa: mantienen operativo de búsqueda

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

El incómodo momento que volvió viral a Katy Cardona en La Mansión VIP

El incómodo momento que volvió viral a Katy Cardona en La Mansión VIP

31 Minutos ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo por el Día del Niño y la Niña

Hermano de Arath de la Torre explica por qué se volvió taquero y dejó la TV: “Fue un poco abrupto”

Lee Dong-Wook visita la CDMX: estos son los K-dramas que no te puedes perder

Lupita Villalobos rompe el silencio y enfrenta rumores de infidelidad con fuerte declaración: “Es mi mejor amigo”

DEPORTES

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”

Liga Mexicana de Beisbol : estas son las actividades para los aficionados que asistan al juego inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú

Seattle Sounders vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de vuelta de Concachampions

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE