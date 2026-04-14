México

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del CJNG

La Fiscalía determinó clasificar como reservados los resultados de la necropsia de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, argumentando que su difusión representa un riesgo significativo para la seguridad nacional y el interés público

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El reacomodo de alianzas y rutas de la cocaína en Colombia surge tras la caída del líder del Cjng, afectando precios y negociaciones con grupos criminales - crédito X
La FGR clasificó como reservados los resultados de la necropsia de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. - crédito X

La Fiscalía General de la República clasificó como reservados los resultados de la necropsia practicada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas federales. La decisión se tomó tras advertir que la difusión de los documentos representa “un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”, dio a conocer el medio Milenio.

La FGR explicó que revelar el contenido de la necropsia expondría las líneas de investigación, así como las pruebas reunidas por el Ministerio Público de la Federación. La fiscalía argumentó que cualquier filtración pondría en riesgo la eficacia de sus diligencias y el esclarecimiento de los hechos, lo que podría afectar la acción penal contra posibles responsables.

La FGR advierte de consecuencias legales para funcionarios que divulguen la necropsia

La fiscalía subrayó que la entrega de la necropsia vulneraría el proceso penal y los derechos de las personas involucradas. Agregó que el riesgo de revelar la información es mayor al interés público de conocerla, ya que podría inferirse el rumbo de la investigación y facilitar la evasión de la justicia por parte de los investigados.

La autoridad federal advirtió que los servidores públicos que incumplan la reserva de datos incurren en un delito contra la administración de justicia. La FGR sostuvo: “La persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación, a quien no tiene derecho, incumpliría lo estipulado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito contra la Administración de Justicia”.

Edificio FGR (Foto: Google Maps)
La fiscalía argumentó que difundir la necropsia pondría en riesgo el proceso penal y la seguridad nacional. (Foto: Google Maps)

Según la fiscalía, la clasificación de la necropsia y los documentos relacionados responde a la necesidad de garantizar el sigilo y la integridad de la indagatoria. La dependencia también señaló que la reserva protege la seguridad de las víctimas y testigos, así como la capacidad institucional para perseguir delitos de alto impacto.

El Mencho murió durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco

El 22 de febrero, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo en cabañas de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detener a Oseguera Cervantes. El líder del CJNG enfrentó a las fuerzas armadas y murió en una refriega que se prolongó varios minutos. El cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde se le practicó la necropsia y se confirmó su identidad antes de ser entregado a sus familiares.

La FGR insistió que la entrega de los documentos solicitados pondría en riesgo el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas y comprometería el objeto del proceso penal, que según la dependencia, consiste en proteger al inocente, procurar la no impunidad y reparar los daños causados por el delito.

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