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UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró

El Departamento del Tesoro emitió sanciones en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste

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El Departamento del Tesoro de EEUU identificó a dos casinos y tres personas físicas por presunto apoyo al cártel. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó las sanciones emitidas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Luego de que las autoridades estadounidenses sancionaron a tres personas físicas, así como dos casinos y una empresa ligada a ambos, la UIF informó que sí identificó irregularidades en los establecimientos, ubicados en el estado de Tamaulipas.

Durante el análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo, así como inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.

Además, la UIF detalló que se ubicaron movimientos significativos de recursos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Establecimientos serán suspendidos tras la identificación de posibles esquemas de evasión fiscal

Sanciones del Cártel del Noreste por EEUU
Imágenes de uno de los casinos sancionados. Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Las autoridades informaron que, entre las irregularidades en los casinos, también se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no son proporcionales a los ingresos declarados.

Los establecimientos también contaban con patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, los cuales podrían ser utilizados para el lavado de activos.

Ante las inconsistencias, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Como medida complementaria, las autoridades compartieron información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los dos casinos identificados.

EEUU sanciones al Cártel del Noreste en Tamaulipas
Segundo casino sancionado por EEUU. Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

*Información en desarrollo...

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