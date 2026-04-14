México

Lupita Villalobos rompe el silencio y enfrenta rumores de infidelidad con fuerte declaración: “Es mi mejor amigo”

La creadora digital responde a versiones sobre su vida personal y aclara el momento que vive junto a su pareja

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Una pareja sonriente en su boda. La novia lleva un vestido blanco con cuello de encaje, el novio un traje gris. Hay invitados detrás
Lupita Villalobos enfrenta rumores de separación y desmiente infidelidad en su matrimonio con Juan Luis. - (Lupita Villalobos: Instagram)

La influencer Lupita Villalobos decidió hablar sin filtros sobre su relación con su esposo Juan Luis, luego de que versiones en redes sociales apuntaran a una supuesta ruptura e infidelidad. La polémica creció en medio de su exposición mediática reciente.

Durante una entrevista con medios de comunicación, la también conductora dejó claro que su matrimonio no está terminado, aunque sí atraviesa un momento complejo. Las especulaciones se intensificaron tras la ausencia de su pareja en eventos sociales y comentarios virales en plataformas digitales.

Lejos de evadir el tema, Lupita optó por responder directamente, desmintiendo versiones que calificó como falsas y pidiendo respeto hacia su relación.

“Estamos bien”: la versión de Lupita

Lupita Villalobos, con cabello oscuro y collar blanco, sonríe junto a un hombre barbudo de traje gris, ambos mirando al frente. Fondo borroso de árboles
La influencer aclaró que su relación atraviesa una crisis, pero no está terminada, y descartó una ruptura definitiva. - (Lupita Villalobos. Instagram)

Con un mensaje firme, la influencer explicó que su vínculo sigue en pie, pese a las dificultades. “Yo estoy bien con Juan. Estamos pasando por una situación, en los matrimonios hay altas y bajas”, expresó.

Además, enfatizó la solidez emocional que los mantiene unidos: “Es mi mayor apoyo, es mi mejor amigo, es mi equipo”, una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

También negó categóricamente los rumores de engaño, asegurando que la crisis no está relacionada con infidelidad, sino con procesos normales dentro de cualquier relación.

De la boda a la polémica mediática

Lupita Villalobos explicó que la ausencia de su esposo en eventos sociales generó especulaciones infundadas en redes sociales. - (IG)
Lupita Villalobos explicó que la ausencia de su esposo en eventos sociales generó especulaciones infundadas en redes sociales. - (IG)

El tema tomó fuerza tras su aparición en la boda de Un Tal Fredo, evento donde la ausencia de su esposo generó preguntas. Sin embargo, Lupita aseguró que vivió una experiencia positiva.

“Mira, yo la pasé super bien… vivimos una experiencia maravillosa, rodeada de amor”, comentó, descartando cualquier versión negativa sobre su participación.

A la par, figuras del entorno digital y comentarios en redes alimentaron la narrativa de una supuesta separación, lo que incrementó la presión mediática sobre la pareja.

Entre críticas, apoyo y nuevas controversias

Lupita Villalobos reafirmó el respaldo de su círculo cercano y su compañera Quesito en medio de la presión pública. - (IG)
Lupita Villalobos reafirmó el respaldo de su círculo cercano y su compañera Quesito en medio de la presión pública. - (IG)

En medio del escándalo, Lupita también enfrenta un cruce de declaraciones con Kim Shantal, previo a un evento de Supernova, donde ambas han intercambiado posturas.

La creadora afirmó contar con el respaldo de su círculo cercano, incluyendo a su compañera Quesito, mientras se prepara para enfrentar la exposición pública que implica esta etapa.

Pese a todo, Lupita mantiene una postura clara: su relación continúa y los rumores no definen su realidad, aunque reconoce que atraviesa un momento retador que enfrenta con comunicación y apoyo mutuo.

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