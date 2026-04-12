Paro en el Metro CDMX este lunes 13 de abril: qué se sabe de las protestas del Sindicato

Sindicato del STC Metro amenazó con realizar un paro de labores para el lunes 13 de abril (X/ @MetroCDMX)

Un posible paro de labores en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México pone en alerta a millones de usuarios ante la amenaza de una suspensión mayor del servicio. El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro informó en un comunicado que mantendrá sus exigencias por mejoras salariales y de condiciones laborales, por lo que se prevé que para el lunes 13 de abril haya afectaciones.

De acuerdo con el Sindicato del Metro CDMX, anunciaron que continuará con protestas laborales y, de no alcanzarse acuerdos con las autoridades, ejecutará un paro de labores.

La protesta exige mejores condiciones para los trabajadores, cumplimiento de acuerdos previos y un incremento salarial de 6%, además de recursos suficientes para el mantenimiento del sistema. De llevarse a cabo, la suspensión impactaría directamente en la movilidad de la capital, y dejaría a millones de usuarios sin transporte.

¿Qué se sabe del paro de labores del Metro CDMX?

Advirtieron que si no obtienen respuesta favorable del Gobierno CDMX, realizarían un paro de labores ( Cortesía/Metro CDMX)

El Sindicato del Metro CDMX compartió su postura luego de que, desde el viernes 10 de abril y hasta el domingo 12 de abril, se registraron demoras en algunas líneas que compone el STC, esto como consecuencia de las manifestaciones que realizaron trabajadores del Sindicato. Advirtieron que si no obtienen respuesta favorable del Gobierno CDMX, realizarían un paro de labores que afectaría varias líneas del sistema.

Expuso que seguirán manifestándose hasta que se cumplan sus exigencias: “Seguimos y seguiremos alzando la voz hasta que el servicio que tiene a su cargo el Metro de la Ciudad de México, cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros que lo usan a diario, por lo que les pedimos su comprensión y apoyo solidario para poder enfrentar esta difícil situación”, se lee en el comunicado.

Exposición de las demandas y argumentos del Sindicato del Metro CDMX

El Sindicato del Metro denuncia condiciones de operación que, según sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad tanto de empleados como de usuarios. Entre las demandas centrales destaca que el presupuesto aprobado por el Congreso capitalino para mantenimiento preventivo y correctivo se libere de forma completa y puntual. Las carencias de materiales y de personal, sostienen, son factores críticos que impactan la operación diaria y la seguridad del sistema.

Qué ha pasado en la Línea 3 del Metro CDMX y su remodelación (X/ @MetroCDMX)

Los trabajadores acusan al secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, de retrasar soluciones con “largas y evasivas”, a pesar de que se habrían alcanzado acuerdos en mesas de negociación previas. Esta postura, señalan, ha obligado al gremio a intensificar sus protestas.

Dentro del pliego petitorio se incluye también la exigencia de que los subsidios a grupos sociales que utilizan el Metro sean financiados directamente por el Gobierno de la Ciudad de México y no con recursos del STC.

El sindicato argumenta que esta práctica presiona las finanzas del sistema y dificulta la atención a necesidades internas.

Entre otras medidas, los trabajadores solicitan la apertura plena del Cendi de Tláhuac y requieren que toda consulta sobre asuntos laborales se realice directamente ante las autoridades del STC, evitando la dispersión del diálogo en distintas oficinas del Gobierno local.

Respuesta del Gobierno capitalino y posibles alternativas para usuarios

Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX no ha emitido alguna postura al respecto de la situación del posible paro de labores en el STC. Sin embargo, la persistencia del conflicto ha generado incertidumbre entre la población, en especial por el regreso a clases de la SEP.

Por su parte, los trabajadores sindicalizados han reiterado su disposición al diálogo, siempre que sus demandas sean resueltas directamente con las autoridades del STC y no por intermediarios o a través de otras dependencias gubernamentales.

Exigencias del Sindicato del STC Metro (X/ @martsandoval)

Mientras tanto, los usuarios permanecen atentos a las comunicaciones tanto de las autoridades como del sindicato para organizar sus traslados y prever alternativas en caso de nuevas interrupciones, en especial en las líneas más afectadas.

La incertidumbre por la reanudación plena del servicio sigue ante la falta de acuerdos. El paro escalonado previo ha mostrado la vulnerabilidad operativa que genera la carencia de materiales y personal, motivo principal que el sindicato desea revertir mediante respuestas concretas de las autoridades.

Por ahora, la posibilidad de una interrupción total o el regreso a la normalidad depende de la evolución de las negociaciones y la voluntad de las autoridades para atender los puntos centrales planteados por el sindicato.