Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó a relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump como golpe efectivo contra el Cártel del Noreste. (Crédito: Presidencia |EFE/ José Méndez| REUTERS/Evelyn Hockstein)

Estados Unidos emitió sanciones este martes 14 de abril contra dos casinos y tres personas en Tamaulipas, a quienes acusa de apoyar en el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y extorsión al Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más activas en la frontera con Texas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los involucrados ya tienen bloqueados sus bienes y pierden acceso a realizar negocios en territorio estadounidense, con la advertencia de multas para cualquier ciudadano que mantenga relación comercial con ellos. El Cártel del Noreste mantiene su base de operaciones en Nuevo Laredo, desde donde controla rutas clave de narcotráfico, tráfico de personas, secuestros y asesinatos.

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, emitió su reacción a través de redes sociales, donde reconoció la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a través de sus respectivos mandatarios.

El tuit, que retoma el anuncio del Departamento del Tesoro, dice:

“Los cárteles no operan solos, dependen de redes que mueven y lavan su dinero ilícito. La acción de hoy del Departamento del Tesoro se dirige contra casinos y asociados vinculados al Cártel del Noreste, golpeando la estructura financiera que sostiene sus operaciones. Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, están dando resultados para proteger a nuestra gente”.

El Casino Centenario y la Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV en la mira

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Uno de los negocios sancionados es el Casino Centenario, que opera en Nuevo Laredo bajo la razón social Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). Según la investigación, este sitio funcionaría como plataforma para lavar las ganancias procedentes de la venta de fentanilo y cocaína del cártel. Las autoridades detallan que a través de operaciones vinculadas al juego, los recursos se integran a canales financieros legales.

La OFAC acusa que el Casino Centenario también es utilizado por integrantes del cártel para torturar e intimidar a sus enemigos. Tanto el casino como CAMSA han sido sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059 por proporcionar asistencia financiera, material o tecnológica a una organización criminal.

El otro establecimiento señalado es el Diamante Casino, ubicado en Tampico y operado igualmente por CAMSA. Este sitio cuenta también con una página web activa para promover sus actividades, lo que le permitió a las autoridades vincularlo en el mismo esquema de blanqueo de dinero.

Sanciones directas a operadores y apoyos logísticos del narco

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

El Departamento del Tesoro identificó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, como responsable de las operaciones de tráfico de personas para el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. La investigación sostiene que supervisa a los denominados "polleros" y autoriza el traslado de migrantes vía Río Grande hacia Texas. “Crosty” también administra depósitos de efectivo y funge como colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, considerado el segundo al mando del cártel y sancionado en agosto de 2025.

La lista de sancionados incluye a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que, según el Departamento del Tesoro, brindó apoyo a miembros del Cártel del Noreste más allá de la relación tradicional abogado-cliente. Penilla fue representante de Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”), líder de Los Zetas, y habría servido como intermediario de comunicaciones entre él y los actuales mandos del cártel y otros reos en prisiones mexicanas. Según las autoridades, esa intervención fue esencial para que “Z-40” mantuviera influencia criminal durante su encarcelamiento.

Penilla Rodríguez habría integrado en febrero de 2025 el equipo jurídico de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, lo que se constató en una carta enviada por Zambada al Consulado General de México en Nueva York.

El caso incluye la sanción a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, defiende de forma exclusiva a integrantes del Cártel del Noreste y presenta denuncias falsas contra el Ejército Mexicano. El Departamento del Tesoro lo vincula a la supuesta organización de protestas pagadas y acciones para mejorar la reputación del grupo criminal y desacreditar a las autoridades.

Consecuencias legales y económicas para los sancionados

La sanción ordenada por la OFAC implica que los bienes de las personas físicas y morales involucradas quedan congelados. Ninguna de ellas podrá operar negocios ni mantener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro advierte que cualquier ciudadano estadounidense que realice operaciones con estas entidades o personas está sujeto a multas económicas.

Estas sanciones derivan de una investigación conjunta de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), centrada en las actividades del Cártel del Noreste desde Tamaulipas. Actualmente, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y Omar Treviño (“Z-42”) permanecen en una prisión en territorio estadounidense, después de ser entregados por el gobierno mexicano en 2025.

La OFAC señala que: “Todo ciudadano estadounidense que negocie con estas personas o entidades puede ser multado”. El Departamento del Tesoro marca así un nuevo precedente en el combate financiero y legal contra las células del narco en la frontera México-Estados Unidos.