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Hermano de Arath de la Torre explica por qué se volvió taquero y dejó la TV: “Fue un poco abrupto”

El actor sorprende con un giro en su vida profesional y recibe respaldo público de su hermano

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Ulises de la Torre deja la televisión y abre su propia taquería en la Ciudad de México apostando por un sueño personal. - (Instagram/@udelatorre_b)
Ulises de la Torre deja la televisión y abre su propia taquería en la Ciudad de México apostando por un sueño personal. - (Instagram/@udelatorre_b)

El actor Ulises de la Torre reapareció en el ojo público tras alejarse de la televisión y apostar por un nuevo camino: abrir su propia taquería en la Ciudad de México. Luego de más de una década en el programa matutino donde consolidó su carrera, decidió emprender un proyecto personal que hoy lo tiene detrás de la parrilla.

Su salida marcó el cierre de un ciclo de 14 años en pantalla, experiencia que él mismo describió como formativa y determinante. Aunque el cambio fue repentino, aseguró que lo tomó como una oportunidad para reinventarse y apostar por un sueño que venía construyendo desde hace tiempo.

Ahora, lejos de los foros, el también conductor dedica su tiempo a “Los Igualados”, un negocio donde no solo administra, sino que también cocina y convive directamente con los clientes.

De los reflectores a la parrilla

Foto: Instagram/@udelatorre_b
El actor culmina 14 años en el programa matutino para emprender con éxito 'Los Igualados', donde cocina y atiende a sus clientes. - (Instagram/@udelatorre_b)

Durante una reciente aparición en el programa Sale el Sol, Ulises explicó cómo nació esta nueva etapa tras su salida del matutino Expreso de la Mañana. “Fue un poco abrupto, un poco tajante... Sin embargo, se cumplió un ciclo maravilloso… me dieron muchas herramientas y me cortaron el cordón umbilical”, expresó al recordar su salida del programa.

El proyecto comenzó a gestarse desde la pandemia, cuando empezó a experimentar con recetas y técnicas de cocina. Con el tiempo, perfeccionó su propuesta hasta convertirla en el concepto principal de su taquería.

“Estoy ahí la mayoría del tiempo, cocino para que quede en su punto”, comentó, dejando claro que su participación es directa y constante en el negocio.

El respaldo de su hermano y la polémica

Imagen dividida de dos hombres: izquierda, hombre de pelo gris y barba en camisa negra; derecha, hombre de pelo oscuro y barba corta en bata azul. Ambos miran fijamente
El apoyo de Arath de la Torre respalda la decisión de su hermano, defendiendo que vender tacos es una actividad honesta y respetable. - (Arath de la Torre, Ulises de la Torre: Instagram)

La decisión generó conversación en redes sociales, donde surgieron críticas y cuestionamientos. Sin embargo, Arath de la Torre salió en su defensa con una postura contundente.

“Vender tacos, por el amor de Dios, es la cosa más digna que hay en el mundo”, afirmó, destacando que se trata de un trabajo honesto y respetable.

Además, reconoció que este emprendimiento representa un sueño de vida para su hermano, quien desde joven estuvo vinculado al negocio familiar relacionado con la comida.

Un nuevo capítulo con sabor propio

Foto: Instagram/@udelatorre_b
Aunque se embarca en la gastronomía, Ulises no deja la actuación, consolidando un nuevo capítulo que combina arte y negocio familiar. - (Instagram/@udelatorre_b)

Lejos de ver este cambio como un retroceso, Ulises lo define como una evolución personal y profesional, donde combina disciplina, creatividad y cercanía con la gente.

El actor dejó claro que no ha abandonado su carrera artística, sino que atraviesa una etapa distinta en la que busca diversificar sus actividades.

Así, entre tacos, brasas y nuevas oportunidades, construye un camino que, aunque inesperado, refleja una decisión firme por reinventarse sin perder su esencia.

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