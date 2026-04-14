México

Es oficial: este será el requisito indispensable para viajar a México durante el Mundial 2026

La prevención sanitaria será indispensable para los asistentes y el nuevo requisito busca proteger a todos los visitantes durante la gran cita deportiva

Guardar
(Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)
(Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

A tan solo 58 días de la gran inauguración de la Copa del Mundo 2026, programada para el próximo 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas han confirmado una nueva medida de salud pública.

Más allá de los boletos, el hospedaje y el pasaporte, los visitantes extranjeros deberán cumplir con un requisito médico fundamental para garantizar una estancia segura en el país.

La vacuna contra el sarampión: el pase de entrada para turistas

Entre finales de 2025 y principios de este 2026, México ha enfrentado un notable brote de sarampión. Según el informe de la Secretaría de Salud (Ssa), al corte del 13 de abril se han registrado 15 mil 765 casos a nivel nacional.

La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles como la tosferina y mantiene a Honduras en alerta ante el posible retorno del sarampión./(Secretaría de Salud de Honduras)
La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles como la tosferina y mantiene a Honduras en alerta ante el posible retorno del sarampión./(Secretaría de Salud de Honduras)

Ante este escenario, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que se exigirá a los turistas internacionales que arriben a la capital para la justa deportiva contar con su comprobante de vacunación contra esta enfermedad.

“Vamos a pedir que los que lleguen al Mundial estén vacunados y vamos a continuar con nuestras tareas”, sentenció la mandataria, dejando en claro que la inmunización de los visitantes será una regla sin excepción dentro de la estrategia local para proteger tanto a locales como a extranjeros.

Estrategia de contención y control en la CDMX

Brugada destacó que, al ser una metrópoli mundialista y de altísimo tránsito, se tuvo que implementar una intensa campaña de inoculación para evitar un escenario crítico. Actualmente, la capital cuenta con más de 150 puntos de vacunación distribuidos en mercados y estaciones de transporte público, logrando aplicar alrededor de 57 mil dosis diarias.

Este esfuerzo ha permitido alcanzar una cobertura del 67% en la población. La funcionaria expresó su alivio y señaló estar “contenta porque el brote ha sido controlado” en la capital del país.

Un llamado urgente a no bajar la guardia

A pesar de los avances y el optimismo, las autoridades sanitarias advierten que aún se registran contagios y piden no relajar la prevención. Durante el periodo 2025-2026, se han contabilizado 806 casos en la región, de los cuales 111 (14%) corresponden a residentes del Estado de México.

“La tierra también es de las mujeres”
“La tierra también es de las mujeres”

Las estadísticas son reveladoras: el 69% de los pacientes infectados no contaba con antecedentes de vacunación y el sector demográfico más afectado es el de adultos entre 25 y 39 años. Con 63 hospitalizaciones y dos defunciones confirmadas a causa del virus, el exhorto a la población local es contundente: completar los esquemas de vacunación antes de que comience la máxima fiesta del futbol.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXSarampiónMundial 2026Claudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

FGR crea nuevas fiscalías, entre ellas, una dedicada a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

El objetivo es promover y garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia

FGR crea nuevas fiscalías, entre ellas, una dedicada a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

Ronald Johnson reaccionó al golpe en contra de la organización criminal en Tamaulipas

Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

Congreso declara constitucional el Plan B de la reforma electoral

El debate llevó a la eliminación de la revocación de mandato y evidenció las grietas en la relación de Morena con el PT

Congreso declara constitucional el Plan B de la reforma electoral

Hoy No Circula del miércoles 15 de abril: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del miércoles 15 de abril: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Por despojo: detienen a cinco hombres que ingresaron a la fuerza en una vivienda en Texcoco, Edomex

Los cinco sujetos no pudieron acreditar su legal estadía en el predio

Por despojo: detienen a cinco hombres que ingresaron a la fuerza en una vivienda en Texcoco, Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pese al abatimiento de “El Mencho”, Jalisco registró una reducción del 50% en homicidios en marzo

Pese al abatimiento de “El Mencho”, Jalisco registró una reducción del 50% en homicidios en marzo

Suman 10 detenidos por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa: mantienen operativo de búsqueda

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del CJNG

UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró

Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

ENTRETENIMIENTO

Christopher Masterson revela cómo tener amigos mexicanos lo hizo descubrir la emotiva razón del éxito de ‘Malcolm’

Christopher Masterson revela cómo tener amigos mexicanos lo hizo descubrir la emotiva razón del éxito de ‘Malcolm’

31 Minutos ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo por el Día del Niño y la Niña

Hermano de Arath de la Torre explica por qué se volvió taquero y dejó la TV: “Fue un poco abrupto”

Lee Dong-Wook visita la CDMX: estos son los K-dramas que no te puedes perder

Lupita Villalobos rompe el silencio y enfrenta rumores de infidelidad con fuerte declaración: “Es mi mejor amigo”

DEPORTES

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”

Liga Mexicana de Beisbol : estas son las actividades para los aficionados que asistan al juego inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú

Seattle Sounders vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de vuelta de Concachampions

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE