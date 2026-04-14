Es oficial: este será el requisito indispensable para viajar a México durante el Mundial 2026

(Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

A tan solo 58 días de la gran inauguración de la Copa del Mundo 2026, programada para el próximo 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas han confirmado una nueva medida de salud pública.

Más allá de los boletos, el hospedaje y el pasaporte, los visitantes extranjeros deberán cumplir con un requisito médico fundamental para garantizar una estancia segura en el país.

La vacuna contra el sarampión: el pase de entrada para turistas

Entre finales de 2025 y principios de este 2026, México ha enfrentado un notable brote de sarampión. Según el informe de la Secretaría de Salud (Ssa), al corte del 13 de abril se han registrado 15 mil 765 casos a nivel nacional.

La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles como la tosferina y mantiene a Honduras en alerta ante el posible retorno del sarampión./(Secretaría de Salud de Honduras)

Ante este escenario, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que se exigirá a los turistas internacionales que arriben a la capital para la justa deportiva contar con su comprobante de vacunación contra esta enfermedad.

“Vamos a pedir que los que lleguen al Mundial estén vacunados y vamos a continuar con nuestras tareas”, sentenció la mandataria, dejando en claro que la inmunización de los visitantes será una regla sin excepción dentro de la estrategia local para proteger tanto a locales como a extranjeros.

Estrategia de contención y control en la CDMX

Brugada destacó que, al ser una metrópoli mundialista y de altísimo tránsito, se tuvo que implementar una intensa campaña de inoculación para evitar un escenario crítico. Actualmente, la capital cuenta con más de 150 puntos de vacunación distribuidos en mercados y estaciones de transporte público, logrando aplicar alrededor de 57 mil dosis diarias.

Este esfuerzo ha permitido alcanzar una cobertura del 67% en la población. La funcionaria expresó su alivio y señaló estar “contenta porque el brote ha sido controlado” en la capital del país.

Un llamado urgente a no bajar la guardia

A pesar de los avances y el optimismo, las autoridades sanitarias advierten que aún se registran contagios y piden no relajar la prevención. Durante el periodo 2025-2026, se han contabilizado 806 casos en la región, de los cuales 111 (14%) corresponden a residentes del Estado de México.

“La tierra también es de las mujeres”

Las estadísticas son reveladoras: el 69% de los pacientes infectados no contaba con antecedentes de vacunación y el sector demográfico más afectado es el de adultos entre 25 y 39 años. Con 63 hospitalizaciones y dos defunciones confirmadas a causa del virus, el exhorto a la población local es contundente: completar los esquemas de vacunación antes de que comience la máxima fiesta del futbol.