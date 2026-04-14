Seattle Sounders vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de vuelta de Concachampions

(Ilustración: Jesús Aviles / IG @TigresOficial @soundersfc)

Tigres está a 90 minutos de avanzar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, cuando visite a Seattle Sounders en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El conjunto regiomontano llega con una ventaja de 2-0 tras el duelo de ida, en una serie que mantiene viva la rivalidad entre la Liga MX y la MLS.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de abril, con un escenario en el que Seattle intentará una remontada complicada y Tigres buscará sostener la ventaja conseguida en casa.

Tigres defiende ventaja tras un triunfo clave en la ida

(REUTERS/Cristian De Marchena)

El partido de ida, disputado el 8 de abril, dejó a Tigres UANL con una ventaja importante luego de imponerse 2-0 en territorio mexicano. Además del resultado, el equipo logró mantener su portería en cero ante Seattle Sounders FC, un factor relevante en la eliminatoria.

La serie mantiene el criterio del gol de visitante como desempate, lo que obliga al conjunto estadounidense a buscar goles sin descuidar su defensa, mientras los felinos intentarán aprovechar cualquier espacio para sentenciar el pase.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

(REUTERS/Cristian De Marchena)

El duelo de vuelta se jugará en Seattle, donde el conjunto de la MLS buscará revertir la desventaja de dos goles. La misión luce exigente, ya que Tigres llega con control de la serie y perfilado como uno de los candidatos al título.

El partido está programado para este miércoles 15 de abril a las 21:30 horas (tiempo de la Ciudad de México) y será transmitido por Fox One, además de seguimiento minuto a minuto en plataformas digitales.