México

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Tucker Carlson admitió que Estados Unidos tiene corresponsabilidad en la crisis con México y que conoce personas involucradas en narcotráfico estatal

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En una entrevista, el comentarista estadounidense expuso que existe una corresponsabilidad internacional en la crisis de violencia, mencionando factores como el flujo de precursores químicos, la migración y el control de grupos delictivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista con N+, el periodista y comentarista político Tucker En una entrevista con N+, el periodista y comentarista político Tucker Carlson lanzó una de las afirmaciones más impactantes que se le han escuchado en años: “El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas. Eso es un hecho. Conozco gente que estuvo involucrada en eso. Me avergüenza, pero es un hecho.”

En lugar de eludir el tema, Carlson —conocido por haber sido uno de los aliados más visibles de Donald Trump— señaló que la narrativa que solo responsabiliza a México de la crisis bilateral resulta incompleta y representa un obstáculo para encontrar soluciones reales.

“Estamos interconectados”: el giro que sorprende

Durante la conversación, el periodista de N+ planteó una pregunta directa: ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en la violencia que frecuentemente se le atribuye únicamente a México? La respuesta de Carlson fue contundente.

Reconoció que los precursores del fentanilo llegan desde China, se procesan en México y se consumen masivamente en Estados Unidos, y que señalarse mutuamente no lleva a ningún lado: “No se llega a ninguna parte diciéndose mutuamente que es tu culpa. La verdad es que estamos interconectados.”

También mencionó que la migración masiva “ha destruido el Estados Unidos en el que crecí”, aunque enfatizó que esa responsabilidad no recae únicamente en México.

REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Lo que Carlson piensa de México —y no suena a lo que se dice por ahí

Lejos del discurso antimigrante que suele asociarse con su perfil mediático, Carlson habló de México con un tono diferente al que predomina en los medios conservadores estadounidenses.

Reconoció que Ciudad de México y Monterrey son urbes globales con alto capital humano y riqueza. Señaló que el problema central de México no es su gente, sino el control de los cárteles sobre distintos niveles de gobierno, lo que —afirmó— hace a México “mucho más pobre y más volátil de lo que debería ser”, situación que también afecta a Estados Unidos.

Propuso una cooperación bilateral real, sin intervención militar: “No enviar jets de combate a bombardear la Ciudad de México. Eso nunca ha funcionado.”

Durante la conversación televisiva, el comunicador estadounidense sostuvo que reducir la problemática a una sola nación resulta injusto y limita las posibilidades de construir soluciones efectivas para ambos países. REUTERS/Cheney Orr
Durante la conversación televisiva, el comunicador estadounidense sostuvo que reducir la problemática a una sola nación resulta injusto y limita las posibilidades de construir soluciones efectivas para ambos países. REUTERS/Cheney Orr

Su propuesta: replantear toda la relación desde la interdependencia

Para Carlson, el camino no pasa por amenazas ni aranceles, sino por un replanteamiento profundo de la relación México-EU basado en la realidad de la interdependencia: “Lo que pasa en Estados Unidos le importa a México y lo que pasa en México le importa a Estados Unidos.”

En ese sentido, sostuvo que si Estados Unidos va a involucrarse con otros países, debería concentrar sus esfuerzos en América Latina, y especialmente en México, antes que en conflictos en Medio Oriente que, a su juicio, no benefician al ciudadano estadounidense promedio.

Una voz incómoda para todos

La entrevista con N+ deja un retrato poco habitual: el de un Carlson que incomoda tanto a la izquierda como a la derecha. Critica abiertamente las políticas de Trump hacia Irán e Israel, rechaza el perfil racial en las redadas migratorias y admite culpas históricas de su propio gobierno. Una conversación que, en el clima político actual, suena a provocación —aunque él insista en que solo está diciendo la verdad.

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