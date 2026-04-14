Suman 10 detenidos por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa: mantienen operativo de búsqueda

Cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa. (Comisión Estatal de Búsqueda)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hasta el momento van 10 personas detenidas por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa, ocurrido el pasado 3 de febrero.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario informó la reciente detención de tres personas en Culiacán, de los cuales uno está relacionado directamente con la desaparición de los hombres.

El sujeto fue identificado como Iván Norberto “N”, alias “Tito”, quien se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos en Mazatlán. El arrestado se suma a una lista de nueve personas más que han sido capturadas por estar relacionados con el secuestro de los turistas originarios del Estado de México.

Harfuch detalló que continúan trabajando para localizar a los cuatro hombres desaparecidos desde hace dos meses.

Así fue su secuestro en la zona turística de Mazatlán

Foto: Captura de pantalla / Conferencia de prensa matutina

La noche del martes 3 de febrero se reportó al 911 el secuestro de cuatro hombres, una mujer y una niña en la zona turística de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo conjunto con elementos de los tres niveles de gobierno para localizar a las seis personas secuestradas.

De acuerdo con reportes, los turistas habían rentado dos vehículos tipo Razer durante su estadía, los cuales fueron localizados abandonados en el área de Cerritos derivado del seguimiento del GPS de las unidades.

Testigos del hecho relataron que un grupo de sujetos armados interceptaron a los visitantes y los obligaron a subir a otros vehículos.

Derivado del despliegue, la mañana del siguiente día se logró la localización y rescate de la mujer y la niña, quienes se encontraban en el poblado El Habal del mismo municipio sinaloense.

Los cuatro hombres que aún faltan por localizar fueron identificados como Óscar García Hernández, Javier Ramírez Sabino, Omar Alexis Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino..

Mazatlán mantiene el foco por ola de desaparecidos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con los datos, tres de los turistas desaparecidos son hermanos: Javier, Gregorio y Omar Alexis Ramírez Sabino, mientras que el cuarto desaparecido es un familiar cercano.

Óscar García Hernández, de 30 años de edad, fue descrito en su ficha de búsqueda como un hombre de complexión delgada, tez morena y de 1.76 metros de altura.

El día de los hechos vestía un short y playera color verde, así como calcetas blancas y largas. Como seña particular tiene en el antebrazo izquierdo la imagen de un león a la mitad y con la descripción “XX2VIMMXVI”.

Javier Ramírez Sabino, de 25 años de edad, es un hombre de tez blanca, complexión robusta y de 1.70 metros de altura. El día de los hechos vestía una casaca color negra con la leyenda “Mazatlán”, short de mezclilla y tenis color blanco.

(Comisión Estatal de Búsqueda)

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años de edad, es un hombre de complexión robusta y tez morena que vestía una playera de la selección Mexicana color verde, short gris y tenis negros.

Por su parte, Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años de edad, es un hombre de complexión robusta y tez morena clara que vestía camisa corta con granjas en color pastel verde, blanco y melón. También llevaba un short color verde y chanclas de playa de plástico color negro.