Caso Natalia Lane: declaran culpable a su agresor por tentativa de transfeminicidio, Congreso de CDMX le entregará medalla al mérito

Natalia Lane recibirá la medalla al mérito del Congreso de la CDMX. | Jesús Áviles

Natalia Lane, activista trans, informó que logró obtener una sentencia condenatoria contra el hombre que intentó asesinarla el 16 de enero de 2022 en un hotel de la Ciudad de México.

La resolución, emitida el 13 de abril en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, fue considerada un hecho histórico por ser la primera vez que en México una mujer trans sobrevive a un intento de transfeminicidio y consigue que se reconozca el factor de género en la condena.

A esro se ssuma que el caso de Lane se convierte en uno de los primeros en investigarse y resolverse como tentativa de feminicidio con perspectiva de género, aunque la figura de transfeminicidio aún no está definida en la legislación federal.

En 2022, Natalia Lane denunció a través de redes sociales que fue atacada, al publicar un video, en el que mostró sus heridas mientras buscaba ayuda.

Poco después, un juez inicia el proceso legal y, tras más de cuatro años de lucha, Lane se convierte en la primera mujer trans viva en lograr una sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio con perspectiva de género.

Natalia Lane resalta la importancia del apoyo brindado por organizaciones y el colectivo LGBTTTIQ+ durante el proceso.

“Hoy, le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras”.

Congreso de la Ciudad de México entrega medalla por la diversidad sexual y de género

El Congreso de la Ciudad de México aprueba otorgar la “Medalla al Mérito por la Diversidad Sexual y de Género” a Natalia Sofía Cruz Cruz, conocida como Natalia Lane, y a Carlos López López, conocido como Carlos “Dosveceslópez”, por su labor en la promoción y defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género.

La decisión se toma en la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Derechos Humanos, encabezada por las diputadas Cecilia Vadillo Obregón y Jannete Elizabeth Guerrero Maya. El reconocimiento institucional destaca el acompañamiento comunitario, la incidencia política y la defensa del acceso a la justicia para poblaciones históricamente vulneradas.

La medalla se entregará en una sesión solemne en el Recinto Legislativo de Donceles por contribuir de manera significativa a fortalecer la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ en la capital.