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¿Dormir mal en el embarazo? Estudian su vínculo con el riesgo de autismo

De acuerdo con una especialista existe un 36% de probabilidad de presentar apnea de sueño en el primer y segundo trimestre del embarazo

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Primer plano de una mujer embarazada con una camiseta rosa, sosteniendo su vientre con ambas manos. Se aprecian sus uñas pintadas de rosa y un anillo
Embarazo, autismo y la falta de sueño. (especial)

El 30% de las mujeres embarazadas pueden padecer apnea obstructiva del sueño, una condición que, si no se detecta y atiende a tiempo, es capaz de generar alteraciones en el desarrollo neurológico y psicomotor del bebé, incluyendo un posible aumento en el riesgo de trastornos del espectro autista, de acuerdo la doctora Nayeli Díaz Inzunza del Centro Neurológico y de Sueño (CNS).

La especialista en otorrinolaringología con formación en Medicina del Sueño señaló que estudios recientes apuntan a una posible relación entre la apnea obstructiva durante el embarazo y el autismo.

El análisis más relevante se llevó a cabo durante 2022 con 51 pacientes diagnosticados con este trastorno; en 40 de ellos no se identificó un origen genético. Sin embargo, se observó que en el 50% de los casos, las madres habían presentado esta afección durante la gestación.

Efectos de la apnea durante el embarazo

“La apnea provoca episodios repetidos de hipoxia, es decir, bajo oxígeno, y microdespertares durante la noche. Esta hipoxia intermitente puede generar inflamación sistémica y estrés oxidativo, factores que se han vinculado con alteraciones en el desarrollo cerebral fetal”, explicó Díaz Inzunza.

Señaló que este trastorno activa respuestas inflamatorias que, durante el embarazo, se asocian con cambios en el neurodesarrollo. En algunos casos, también se presenta junto con obesidad, resistencia a la insulina o hipertensión materna, las cuales representan factores de riesgo para complicaciones neurológicas.

(Cortesía: Enfoque a la Familia)
(Cortesía: Enfoque a la Familia)

Aunque la evidencia científica aún es limitada, los estudios siguen avanzando, hasta el momento se han desarrollado investigaciones en modelos animales, donde se observa una relación similar.

Diagnóstico y atención oportuna

La especialista informó que existe un 36% de probabilidad de presentar apnea de sueño en el primer y segundo trimestre del embarazo, y hasta el 50% en el tercer trimestre. Debido a esto es necesario atender las primeras señales: ronquidos y presentar pausas respiratorias al dormir.

Explicó que a las pacientes que presentan estos signos se les aplica la Escala de Epworth con el fin de detectar somnolencia excesiva durante el día. Después, se realizan estudios como un examen simplificado del sueño y una prueba de niveles de hierro.

Asimismo, subrayó que quienes padecen este tipo de trastorno deben ser evaluados por un especialista en otorrinolaringología, quien se encarga de definir el tratamiento más adecuado y determinar si es necesaria la utilización del dispositivo CPAP, el cual suministra aire a presión para mantener abiertas las vías respiratorias.

Otras alternativas incluyen la guarda de avance mandibular y la cirugía, aunque esta última no se realiza durante el embarazo.

“Si bien el embarazo es un proceso natural en la mujer, también llega a representar algunos temas de salud, debido a todos los cambios que vive el organismo durante esta etapa. Las enfermedades respiratorias son peligrosas para la salud no solo de la madre sino también del bebé y cuando va creciendo. Es importante atenderse con profesionistas certificados y prevenir problemas de desarrollo”, concluyó Díaz Inzunza.

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