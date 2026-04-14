México

Por despojo: detienen a cinco hombres que ingresaron a la fuerza en una vivienda en Texcoco, Edomex

Los cinco sujetos no pudieron acreditar su legal estadía en el predio

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Cinco detenidos por despojo en Edomex
Foto: SSEM

Cinco hombres fueron detenidos en Texcoco, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y la Policía Municipal, tras la denuncia de un propietario que los señaló por presunto despojo de su inmueble en la colonia Guadalupe.

Las autoridades estatales y municipales realizaban rondines de vigilancia cuando fueron requeridas por el dueño de la propiedad. El afectado relató que varias personas ingresaron a su predio, se negaron a salir y lo intimidaron cuando intentó confrontarlos.

Al presentarse en el lugar, los agentes identificaron a Felipe “N”, Dairo “N”, Arturo “N”, Fernando “N” y Óscar “N”, cuyas edades oscilan entre los 20 y 55 años. Según la versión oficial, ninguno de ellos pudo demostrar autorización para permanecer en el inmueble, motivo por el cual, a petición de la parte afectada, procedieron a su detención.

La intervención concluyó con la puesta a disposición de los cinco sujetos ante el Ministerio Público. Las autoridades recordaron a la población que pueden comunicarse a los números 089 para denuncias anónimas y 9-1-1 para emergencias, ambos disponibles durante todo el día. También se encuentra habilitada la atención en redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Operación restitución suma más de mil 800 inmuebles asegurados por despojo

Fotografías de algunas de las propiedades aseguradas la última semana. Crédito: FGJEM.
Fotografías de algunas de las propiedades aseguradas la última semana. Crédito: FGJEM.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y corporaciones federales y estatales han asegurado mil 827 inmuebles vinculados con delitos de despojo y contra la propiedad en 67 municipios del Estado de México desde abril de 2025, de los cuales mil 034 han sido devueltos a personas que acreditaron su legítima propiedad.

Estas acciones se han llevado a cabo como parte de la Operación Restitución, la cual busca que los dueños legales de los inmuebles puedan recuperar sus propiedades.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, desde el inicio de este operativo en abril de 2025, la mayoría de los bienes asegurados corresponden a casas habitación (mil 499), seguidos de 295 predios y 28 inmuebles de uso comercial.

Durante la última semana, autoridades federales, estatales y municipales —incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y cuerpos policiales municipales— realizaron procedimientos en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango.

Autoridades han logrado la devolución de 725 inmuebles en acciones derivadas de la Operación Restitución en el Edomex. Crédito: Fiscalía Edomex
Autoridades han logrado la devolución de 725 inmuebles en acciones derivadas de la Operación Restitución en el Edomex. Crédito: Fiscalía Edomex

En dichos municipios se han ejecutado 17 cateos y 22 inspecciones, con el resultado de 39 inmuebles asegurados, de los cuales 34 eran casas habitación y cinco eran predios.

La FGJEM informó que, como parte de la misma estrategia, se detuvo a 428 personas, de las cuales 371 fueron aprehendidas en flagrancia y 57 mediante orden judicial. Estas personas se encuentran en distintas etapas procesales ante la autoridad judicial.

La Operación Restitución contempla también medidas para recibir denuncias sobre hechos relacionados con ejercicios de despojo, en particular aquellos derivados de conflictos entre arrendatarios e inquilinos, desacuerdos familiares, disputas por herencias o por límites de predios.

Hasta el momento, mil 034 inmuebles asegurados han sido restituidos a personas que acreditaron su legítima posesión.

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