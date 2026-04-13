Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1741 domingo 12 de abril: premio mayor y números ganadores

Estos son los números más importantes del Sorteo Zodiaco del domingo 12 de abril de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto de este domingo 12 de abril de 2026, rinde homenaje a la “Ley Olimpia”, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal en México, cuyo objetivo principal es reconocer, prevenir y sancionar la violencia digital.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Los números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 12 de abril

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Sagitario 1653

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Cáncer 4088

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Aries 8979

Premio de 176 mil pesos: Escorpión 9132

Premio de 176 mil pesos: Tauro 8218

Premio de 88 mil pesos: Virgo 4777

Premio de 88 mil pesos: Capricornio 8549

Premio de 61 mil 600 pesos: Leo 6262

Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 3170

Premio de 52 mil 800 pesos: Escorpión 0697

Premio de 52 mil 800 pesos: Cáncer 7535

Premio de 44 mil pesos: Escorpión 4283

Premio de 44 mil pesos: Leo 2428

Premio de 44 mil pesos: Sagitario 1655

Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 2980

Premio de 35 mil 200 pesos: Capricornio 3800

Premio de 35 mil 200 pesos: Sagitario 8879

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 6309

Premio de 26 mil 400 pesos: Capricornio 3822

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 4004

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 4623

Reintegros: 3, Sagitario.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.