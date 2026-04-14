Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

Juan alias "El Goku", arrestado por venta de drogas en Taxco de Alarcón, Guerrero

Tras la liberación con con vida de Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón y su padre, medios locales señalaron que el edil se habría reunido voluntariamente con un grupo criminal para negociar la liberación de su padre y que éstos le habrían exigido entregarlo a cambio de la liberación de Juan “N” conocido como “El Gokú” o “El Sargento”.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el cártel de la familia Michoacana está detrás de la desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón y su padre Juan Vega Arredondo, pediatra y director del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar del municipio.

La detención de “El Gokú” provocó represalias y bloqueos en Taxco

El pasado 8 de abril de 2026, fuerzas federales y estatales detienen en Taxco de Alarcón a Juan “N”, alias “El Gokú” o “El Sargento”. La Fiscalía de Guerrero informó a la prensa que este individuo es señalado por homicidio calificado, ocurrido el 2 de mayo de 2010 en la colonia La Mira, en Acapulco. Según la autoridad, fue asegurado en flagrancia con seis paquetes de hierba seca con características similares a la marihuana, una báscula gramera y una motocicleta.

El operativo —en el que participaron personal de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal— se inscribe en una ofensiva institucional para reducir delitos contra la salud y reforzar la seguridad pública en la región norte de Guerrero. Los objetos y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Horas después de esta captura se registra una respuesta inmediata de grupos armados. Colonias enteras de Taxco quedaron incomunicadas cuando los delincuentes bloquearon los accesos principales con unidades del transporte público y pipas de agua. El objetivo es presionar a las autoridades para exigir la liberación de “El Gokú”.

Supuesta negociación y señalamientos contra el alcalde Vega Carranza

En medio de la emergencia, medios locales sostienen que el presidente municipal Juan Andrés Vega Carranza habría acudido voluntariamente para reunirse con un grupo criminal. La supuesta finalidad sería negociar la liberación de su padre, quien es secuestrado la noche del sábado 11 de abril en Taxco, horas después de que Vega Carranza acude a cenar con el ex gobernador Félix Salgado Macedonio en un restaurante de la ciudad.

De acuerdo con estos reportes, los plagiarios exigen al edil su propio arresto o entrega a cambio de liberar al médico y director hospitalario. Dichos señalamientos abren una nueva línea de investigación sobre las cuotas de poder que mantienen los cárteles en la vida pública municipal.

El secretario de Seguridad Pública confirma que existen pesquisas en curso en contra de Vega Carranza por supuestos vínculos con un cártel de la droga. “Hubo dos mantas que salieron en su contra, una el año pasado y otra este año, pero eso está en investigación”, agrega el funcionario. Las mantas acusan al alcalde de tener alianzas con la célula conocida como Los Tlacos. Sin embargo, fuentes al interior de Morena —el partido político del edil— insisten en que se trata de ataques sin fundamento, y sostienen que el propio alcalde fue quien enfrentó a los criminales en un intento de salvar a su padre.

Transportistas bloquearon carreteras y exigieron liberación de “El Gokú”

Transportistas de Taxco bloquearon este lunes 13 de abril las salidas hacia Cuernavaca, en protesta por la detención de Juan “N”, alias “El Gokú”, lo que generó severas afectaciones en la circulación y en el servicio de transporte público en la región Norte de Guerrero.

Tras conocerse la detención, un grupo de transportistas —entre ellos taxistas, choferes de combis y unidades tipo Urvan— se movilizó para bloquear las principales vialidades que conectan a Taxco con el estado de Morelos, particularmente en dirección a Cuernavaca.

Los manifestantes exigieron la liberación inmediata de Juan “N” y demandan a las autoridades mayores garantías de seguridad para poder desempeñar su trabajo sin riesgos, al señalar que enfrentan constantes situaciones de inseguridad en la zona.

El bloqueo provocó largas filas de vehículos varados, afectando tanto a automovilistas particulares como al transporte público y de carga, en una de las rutas más importantes que comunica a la zona Norte de Guerrero con el estado de Morelos.

La Familia Michoacana y la fractura de poder en Taxco

La liberación de los Vega y la captura de “El Goku” ocurren en un contexto de presión inédita sobre La Familia Michoacana, grupo criminal con al menos una década de control territorial en la región. El 3 de marzo de 2026, autoridades aseguran cuatro bodegas y capturan a siete personas presuntamente vinculadas a extorsiones y cobros ilegales sobre comerciantes locales. Se trata de una ofensiva sostenida por fuerzas federales y estatales.

La Fiscalía del estado sostiene que continuará con operativos interinstitucionales dirigidos a limitar las rutas de narcotráfico, el cobro de cuotas y la fragmentación de poder entre grupos armados.

La influencia de La Familia Michoacana se quebró por una disputa interna. Dos facciones antagónicas pelean por la plaza: la primera, encabezada por el exalcalde Mario Figueroa Mundo —actualmente prófugo de la justicia—; la segunda, liderada por Roberto Carlos Zagal Jacobo, alias “El Pelón”, hijo del anterior jefe José Ranulfo Zagal, conocido como “El Rani”, quien retomó el control de la zona.

Dirigente de Morena: “Era público en Taxco que el crimen era parte del gobierno municipal anterior”

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, señala que la crisis de seguridad “le duele mucho al partido”. Sostiene que la llegada de Juan Andrés Vega Carranza representa una ruptura deliberada del municipio con la delincuencia organizada que gobernaba la zona. González Varona declara: “Era público en Taxco que la delincuencia era parte del gobierno municipal pasado, que por cierto anda prófugo el exalcalde, y la llegada de Morena con el alcalde Juan Andrés Vega pone un hasta aquí, de separar el gobierno de la delincuencia, del crimen organizado”.

El dirigente de Morena llama a los ediles morenistas de Guerrero a reforzar sus medidas de seguridad y coordinar cualquier decisión con las instituciones federales.

La presión institucional continúa y la autoridad promete ofensiva más profunda

Según la Fiscalía General de Guerrero, la coordinación con instancias federales y el despliegue mixto de fuerzas públicas seguirán como vía para reducir la presencia de células armadas en la región y cortar la cadena de impunidad que rodea los delitos de alto impacto.

La crisis de Taxco revela que las alianzas y rupturas entre el ámbito político y criminal continúan marcando la vida pública del norte de Guerrero, donde los grupos de presión ejercen violencia directa contra funcionarios y sus familias en disputa por el control del territorio.

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