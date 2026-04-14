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Abatimiento de “El Mencho” no influyó en alza de homicidios en Jalisco: gobierno reportó 50% menos

Las estadísticas oficiales refieren que ese mes fue el menos violento desde 2021

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El Mencho CJNG EEUU
Foto: Departamento de Estado de EEUU

El estado de Jalisco registró una reducción del 50% en la comisión de homicidios dolosos durante el mes de marzo, esto pese al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pese a tratarse de una de las organizaciones criminales más violentas del país, la caída de su fundador y líder (ocurrida el 22 de febrero en Tapalpa) no provocó un aumento de la violencia ni durante el mes posterior a los hechos.

De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado se documentaron 64 casos de homicidio doloso frente a los 128 registrados en noviembre de 2024, último mes de la administración anterior.

La disminución en el número de homicidios dolosos en Jalisco, que alcanzó el lugar 12 a nivel nacional, se atribuyó por las autoridades a estrategias como el patrullaje activo, labores de inteligencia y la colaboración entre los tres niveles de gobierno, así como la aplicación de sentencias ejemplares para quienes cometen este delito.

Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco
Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco

El descenso en la incidencia delictiva se refleja también en la frecuencia diaria de homicidios. Mientras en marzo de 2025 se reportaban en promedio 4.71 homicidios por día, en marzo de 2026 esa cifra bajó a 2.06.

Si la comparación se extiende hasta 2021, cuando el promedio diario rondaba los siete casos, la caída representa un 55 % menos. Esta tendencia se observa principalmente en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, donde reside la mayoría de la población jalisciense.

Durante el primer trimestre de la actual administración encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, Jalisco dejó de figurar entre los estados con mayor número de homicidios dolosos, destacaron las propias autoridades.

Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, resaltó que en enero la entidad ocupaba el décimo lugar, en febrero el undécimo y en marzo el duodécimo. El funcionario explicó que esta evolución puede consultarse en los reportes públicos del Secretariado Ejecutivo.

Reducción de homicidios en Jalisco
Foto: Gobierno de Jalisco

La reducción de homicidios dolosos en Jalisco obedece a la coordinación entre dependencias estatales, federales y municipales, que han enfocado sus esfuerzos en combatir la violencia que más afecta a la sociedad. El trabajo conjunto de las autoridades ha permitido que, en 31 municipios, se registre una baja importante en este delito, con especial énfasis en la capital y su zona conurbada.

Abatimiento de “El Mencho” provocó una ola de violencia en 12 entidades

Cabe recordar que el pasado 22 de febrero, tras darse a conocer el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Tapalpa, Jalisco, una ola de violencia se desató en 12 entidades del país.

Los hechos se basaron en narcobloqueos, quema de comercios y algunos enfrentamientos contra elementos de seguridad, los cuales permanecieron durante varias horas ese mismo día.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, tras su muerte en Jalisco, según The Wall Street Journal. (DEA)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, tras su muerte en Jalisco, según The Wall Street Journal. (DEA)

La caída del líder criminal preveía que la violencia permaneciera luego de su muerte, pero a casi dos meses de los hechos parece que la transferencia del mando no provocó un reacomodo de la organización criminal.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el actual líder del CJNG sería Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03″ o “El Pelón”, hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de “El Mencho”.

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