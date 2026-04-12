Arranca registro para la Credencial Universal de Salud ¿Quiénes deben acudir el lunes 13 de abril?

Este lunes 13 de abril de 2026 inicia el registro para la Credencial Universal de Salud, un paso fundamental para acceder a la nueva cobertura médica pública nacional.
En esta primera fase, el trámite es exclusivo para personas adultas mayores de 85 años o más. Durante el día se atenderá únicamente a quienes tengan apellidos que inicien con las letras A y B.
Este esquema alfabético se repetirá el lunes 27 para rezagados de las mismas letras. El resto de las letras seguirá el calendario oficial a lo largo del mes.
Los módulos de registro operan en todas las capitales estatales con convenio IMSS-Bienestar y en las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México. El horario de atención es de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.
¿Cómo ubicar el módulo de registro más cercano?
Para identificar el módulo:
- Consulta el portal oficial de la Secretaría del Bienestar (Ubica tu módulo aquí), seleccionando tu entidad y municipio para ver los centros disponibles y sus horarios.
- Acude a tu ayuntamiento, alcaldía o centro de salud local, donde hay información y personal para orientarte.
- Llama al teléfono de la Secretaría del Bienestar.
- Verifica comunicados y mapas actualizados en las redes sociales.
Recuerda: solo serán atendidas personas del grupo de edad y letra de apellido correspondiente al día, según el siguiente calendario:
- Lunes 13 y 27: A y B.
- Martes 14 y 28: C.
- Miércoles 15 y 29: D, E, F.
- Jueves 16 y 30: G.
- Viernes 17: H, I, J, K, L.
- Sábado 18: Rezagados A-L.
- Lunes 20: M.
- Martes 21: N, ñ, O, P, Q.
- Miércoles 22: R.
- Jueves 23: S, T, U.
- Viernes 24: V, W, X, Y, Z.
- Sábado 25: Rezagados M-Z.
El proceso se repetirá en semanas posteriores para quienes no hayan podido acudir el día señalado.
Documentación necesaria
Para el trámite presencial, se requiere:
- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM, cartilla militar, constancia de identidad).
- Documento probatorio de identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio, constancia de refugio).
- CURP certificada.
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; recibo de agua, luz, predial, servicio).
- Número telefónico de contacto.
¿Qué es la Credencial Universal de Salud y para qué sirve?
La tarjeta que recibirás tras el registro será tu comprobante único de afiliación. Con ella podrás acceder a consultas, medicamentos gratuitos, hospitalizaciones, estudios de laboratorio y atención especializada en cualquier clínica, hospital o centro de salud público del país, sin necesidad de trámites adicionales.
Beneficios de la tarjeta
- Medicamentos gratuitos del cuadro básico.
- Eliminación de cuotas de recuperación.
- Atención médica garantizada en cualquier estado.
- Participación en campañas de vacunación y prevención.
- Registro automático en programas de apoyo social vinculados a salud.
- Consulta ágil de historial médico y tratamientos previos, ya que integra tus datos biométricos y médicos.
Portabilidad y digitalización
La credencial es válida en todo México y mantiene tus derechos aunque cambies de residencia.
En el futuro, se prevé la integración de servicios digitales, como consulta de citas, recetas electrónicas y notificaciones sobre campañas de salud desde la plataforma oficial del Sistema Universal de Salud, un sitio web certificado y operado por la coordinación nacional.
Etapas siguientes
En mayo se incorporarán adultos de 70 a 85 años, y luego el resto de la población según el calendario oficial, priorizando siempre a los grupos más vulnerables.