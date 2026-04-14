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Lee Dong-Wook visita la CDMX: estos son los K-dramas que no te puedes perder

El artista cuenta con una larga trayectoria actoral que lo ha llevado a consolidar una carrera de éxito y popularidad dentro de la industria de los dramas surcoreanos

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Lee Dong-Wook
Lee Dong-Wook visita la CDMX. (Instagram - @leedongwook_official)

El actor Lee Dong-Wook llega por primera vez a la Ciudad de México, con un show que promete ser inolvidable para sus fanáticas mexicanas y las amantes de los K-Drama en el país.

Este 14 de abril, el artista surcoreano presentará su fanmeeting Tour “My Sweet Home” en el Teatro Metropólitan, ubicado en el centro de la capital del país, en punto de las 20:00 horas, donde convivirá con sus seguidoras y compartirá momentos especiales en un encuentro único con el público mexicano.

Dong-Wook, cuenta con una larga trayectoria actoral que lo ha llevado a consolidar una carrera de éxito y popularidad dentro de la industria de los dramas surcoreanos.

¿En qué K-Dramas ha participado Lee Dong-Wook?

Su visita en la CDMX, ha sido recibida con mucho cariño, emoción y euforia por parte de las fans, las cuales cuentan las horas para ver por al interprete de “Wang Yeo” en Goblin. Para hacer la espera más corta, esta es la lista de los K-Dramas que ha participado el artista.

Dramas Imprescindibles (Fantasía y Romance)

  • Goblin (Guardian: The Lonely and Great God, 2016-2017)
  • Tale of the Nine Tailed (2020) / Tale of the Nine Tailed 1938 (2023)
  • Touch Your Heart (2019)
  • My Girl (2005)

Dramas de Suspenso, Acción y Drama

  • A Shop for Killers (2024)
  • Bad and Crazy (2021)
  • Strangers from Hell (Hell Is Other People, 2019)
  • Life (2018)
  • Hotel King (2014)

Otros dramas notables

  • Scent of a Woman (2011)
  • Bubblegum (2015)
  • Iron Man (2014)
Lee Dong Wook en México. (Ocesa)
Lee Dong Wook en México. (Ocesa)

Detalles del fanmeeting de Dong Wook

El fanmeeting programado para este 14 de abril, ofrecerá una experiencia distinta a la de un concierto tradicional, ya que se centrará en la interacción directa, la conversación y la cercanía entre el artista y su público.

Dentro de este evento se llevarán a cabo dinámicas participativas, charlas exclusivas y momentos de convivencia con Lee Dong Wook.

La promotora OCESA informó que la velada estará diseñada para crear recuerdos con los asistentes, incluyendo secciones interactivas y posibles beneficios adicionales a través de paquetes VIP, como acceso anticipado, obsequios, asientos preferenciales o encuentros especiales.

Precios de los boletos

Estos son los costos oficiales publicados para las personas interesadas en asistir al espectáculo y pasar un buen momento en compañía del actor.

Los precios varían según la sección y no incluyen cardos por servicio:

  • A/AA (Naranja): $3,900
  • B (Amarillo): entre $3,200 y $3,840
  • C (Azul): entre $2,800 y $3,360
  • D (Celeste): entre $1,800 y $2,130
  • E (Lila): entre $1,300 y $1,510

Por otro lado, los paquetes VIP van desde los 8,700 a los 5,157 pesos más cargos por servicio.

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