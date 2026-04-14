México

FGR crea nuevas fiscalías, entre ellas, una dedicada a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

El objetivo es promover y garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia

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Entre sus principales funciones se encuentra facilitar traductores e intérpretes para que siempre entiendan lo que sucede, y buscar resolver conflictos a través del diálogo y la paz antes que los pleitos.. | (crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
Entre sus principales funciones se encuentra facilitar traductores e intérpretes para que siempre entiendan lo que sucede, y buscar resolver conflictos a través del diálogo y la paz antes que los pleitos.. | (crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

La Fiscalía General de la República (FGR) contará con una Fiscalía Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual tendrá que investigar delitos federales donde personas que pertenezcan a estas comunidades hayan sido víctimas o acusadas, con el fin de garantizar sus derechos en todo momento.

Entre sus principales funciones se encuentra facilitar traductores e intérpretes para que siempre entiendan lo que sucede, y buscar resolver conflictos a través del diálogo y la paz antes que los pleitos.

De acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de este martes 14 de abril, la FGR, dirigida actualmente por Ernestina Godoy, la estructura de este organismo se modificará para poner en funcionamiento nuevas fiscalías.

Según el documento, también se creará la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, con el objetivo de garantizar la justicia en materia de derechos humanos.

Estas serán las funciones de la nueva fiscalía

De acuerdo al documento, dentro de las funciones con las que se protegerán los derechos de las personas pertenecientes a comunidades indígenas, se encuentra:

  • Participar cuando ocurre un delito federal (como posesión de armas o delitos contra la salud) donde las víctimas o los acusados sean indígenas o afromexicanos. Su trabajo es asegurarse de que se busque justicia y que, durante todo el proceso, se respeten sus derechos humanos. Es importante señalar que no se contemplan los casos de delincuencia organizada o temas de elecciones; esos los ven otras oficinas especiales.
  • Esta oficina debe buscar que las partes hablen. Promueven la mediación (llegar a acuerdos) y la pacificación, respetando siempre la cultura y las costumbres de las comunidades. Es buscar soluciones que traigan paz sin pelear de más.

Traductores e intérpretes

Nadie puede defenderse si no entiende de qué lo acusan o si no puede explicar su versión. Por ello, de acuerdo a lo publicado en el DOF, la oficina debe conseguir y coordinar a traductores que hablen la lengua indígena de la persona para que la acompañen durante todo el proceso legal. Es un derecho básico: entender y ser entendido.

Se busca también la creación de protocolos especializados para la atención de asuntos indígenas y afromexicanos con enfoque de pluralismo jurídico, perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.

Además, el DOF también establece que se otorgan nuevas facultades a las instancias que integran la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre ellas una “Unidad Especializada en Análisis Financiero”.

Esta nueva área deberá operar en coordinación con la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales.

El objetivo es que las autoridades traten con respeto, dignidad y entendimiento cultural a las personas indígenas y afromexicanas, asegurándose de que el sistema de justicia no los pase por alto o los maltrate por no hablar español o por tener costumbres distintas.

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